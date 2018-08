Výskum spojil kreacionizmus s vierou v konšpirácie

Chyba je v spôsobe myslenia.

30. aug 2018 o 16:05 Tomáš Prokopčák

Veci sa nemôžu diať len tak. Oko je príliš zložité a evolúcia predsa musí mať nejakého hýbateľa, nejaký smer a nejaký cieľ.

A svet, to predsa nemôže byť náhoda: trhy predsa nepadajú samé od seba, migrácia je niekým riadená a o všetkom rozhoduje pár rodín zo svojich tajných spolkov.

Znie vám to čudne spájať náboženský kreacionizmus a konšpiračné teórie? Nuž, vôbec to čudné nie je. Nová štúdia v magazíne Current Biology totiž experimentálne ukázala, ako takéto spôsoby premýšľania zdieľajú rovnaké chyby myslenia.

Vedci hovoria o takzvanom teleologickom myslení.

Na prvý pohľad sú kreacionizmus a konšpirácie odlišné. No podľa výskumníkov ich spája predstava základných príčin a dôvodov, ktoré sa vyskytujú pri rôznych udalostiach.

Vedci sa však podobnú koreláciu rozhodli overiť. Pri prvom experimente sledovali 150 študentov, ktorým v dotazníkoch predložili rôzne konšpiračné a teleologické tvrdenia. Tiež sledovali ich analytické schopnosti a náchylnosť veriť na ezoteriku či na mágiu. Výsledky naznačili, že tendencia pripisovať prírodným faktom funkcie a zmysel korelovala s tendenciou veriť v konšpirácie.

Pri druhom experimente vedci sledovali odpovede zhruba sedemsto ľudí a dáta znovu ukázali asociáciu medzi teleologickým myslením, kreacionizmom a konšpiračným videním sveta.

Zároveň sa ukázalo, že tieto vzťahy až tak nezávisia od politického presvedčenia osôb, od ich pohlavia či ich veku.

Výskumníci ale narazili na ešte jedno zistenie, vieru v rôzne konšpirácie nepoháňalo presvedčenie, že svet nemôže byť zložitý a náhodný. Ľudia sú ochotní pripustiť, že zložitý a plný náhod naozaj je... ale zároveň sa za nimi pokúšajú nájsť príčiny.

Samozrejme, aj s tým vzťahom medzi konšpiráciami a kreacionizmom to bude komplikovanejšie.

Napokon, korealácia nie je kauzalita. A na popularitu a šírenie rôznych iracionálnych nezmyslov má vplyv veľa rôznych vecí: no tento výskum – rovnako ako množstvo ďalších - ukazuje, že niektoré predpoklady máme ukryté už v našich hlavách.

No Homom sapiens sa radi snáď nazývame preto, že rozum dokážeme používať.

Internetom od polovice augusta šíri desivé video robota, ktorý už vyzerá takmer ako človek a pohybuje sa úplne prirodzene. V skutočnosti je to animácia, ktorá pôvodne vznikla pre krátku sériu videí a nástroje na jej používanie sú verejne dostupné na internete.

Dvaja policajti vraj navarili a umyli riad po tom, ako istú ženu odviezli do nemocnice. Áno, toto nie je hoax, ale naozaj sa to stalo: v Holandsku v roku 2015 a na zábere sú policajti, ktorí piatim deťom pod odchode hypoglykemickej matky do nemocnice naozaj navarili aj po sebe následne upratali.

Ale zase nie, pri istej severokarolínskej pláži v Spojených štátoch sa naozaj neobjavila superobrovský veľryba. Je to grafika, ktorá spája najmenej dva rôzne obrázky.