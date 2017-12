Na Mesiaci je voda. Potvrdili to viaceré misie

Na Mesiaci sa nachádza voda. Nie však ako jazerá či rieky.

WASHINGTON, BRATISLAVA. Mesiac je "plný" vody. Potvrdili to tri navzájom nezávislé výskumy našej prirodzenej družice. Ak si však pod spojením "voda na Mesiaci" predstavujete veľké jazerá či aspoň malé jazierka, ste na omyle. Na prvý pohľad je náš vesmírny sused stále rovnako prašné a nehostinné nebeské teleso.

Mesiac nie je suchý

V piatok vyjdú v prestížnom časopise Science správy, ktoré hovoria o vode na Mesiaci. Jedná sa najmä o oblasti pólov, no výskumy naznačujú, že voda by sa mohla nachádzať aj na celom povrchu Mesiaca. Voda však znamená molekuly vody a hydroxylu, teda vodíka a kyslíka. "Asi najcennejší poznatok z týchto nových pozorovaní je, že priniesli kritické preskúmanie názoru, že Mesiac je suchý. Ale on nie je," povedal podľa ČTK Paul Lacey z Havajskej univerzity.

Za nový pohľad na existenciu jednej z mnohých pre život nevyhnutných podmienok na Mesiaci vďačíme najmä minuloročnej októbrovej indickej misii Čandrajan-1. Niesla na palube aj dva prístroje z americkej NASA. Jedným z nich bol prístroj nazývaný aj M3, mesačný mineralogický kartograf, ktorý sledoval elektromagnetické vyžarovanie minerálov.

Indická mesačná misia je pritom súčasťou aktuálnych vesmírnych pretekov medzi Indiou a Čínou a nájdenie stôp po vode bolo jedným z jej hlavných cieľov.

Misia však dokázala aj to, že voda sa na Mesiaci tvorí i v súčasnosti. Príčinou môžu byť slnečné vetry.

Späť na Mesiac!

Už teraz niektorí vedci hovoria, že aktuálny nález by mohol byť jedným z najdôležitejších vedeckých objavov tohto desaťročia. Na štvrtkový večer je pritom naplánovaná aj tlačová konferencia NASA, na ktorej majú zaznieť ďalšie senzačné zistenia o Mesiaci.

Prítomnosť vody na Mesiaci by však mohla byť impulzom k zvýšenému záujmu o našu družicu. Spojené štáty napríklad tvrdia, že do roku 2020 by na Mesiac chceli vrátiť svojich astronautov. Po nedávnych škrtoch rozpočtu NASA je však tento plán prakticky nereálny. Na Mesiac by sa preto skôr mohol pozrieť Číňan, prípadne Rus či Ind.

Americkej misii Lunar Reconnaissance Orbiter sa však už teraz podarilo zistiť, že v polárnych kráteroch Mesiac je teplota až mínus 238 stupňov, čo je pravdepodobne najstudenšie miesto našej slnečnej sústavy.

Chladnejšie sú dokonca ako povrch trpasličej planéty Pluto. Na 9. októbra je naplánovaný aj náraz americkej sondy LCROSS takéhoto do polárneho kráteru. Mal priniesť informácie ďalšie o jeho zložení.