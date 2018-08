Zoom: Vedci tušia, prečo vyhynul Homo erectus

Lenivosť je hýbateľkou pokroku. AK nie je priveľká.

24. aug 2018 o 16:41 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/fpvem-97c407?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0

Prepis podcastu do textu

Už nežil v stromoch. Mal dlhé nohy a v porovnaní s trupom kratšie ruky, chodil vzpriamene, zrejme vedel aj bežať a používal primitívne nástroje.

Tak by sa dal v skratke opísať náš dávny prapredok Homo erectus – teda človek vzpriamený. Ako-tak sa už ponášal na moderného človeka, no od moderných ľudí a našich priamych predkov sa predsa len líšil. Napríklad jednou základnou vlastnosťou: vyhynul.

Možné príčiny teraz naznačuje nový výskum vo vedeckom časopise PLoS ONE. Homo erectus by totiž okrem prívlastku „vzpriamený“ mal niesť aj označenie „lenivý“.

Dávny Homo erectus žil v akýchsi spoločenstvách lovcov a zberačov. Dokonca si dokázal vyrábal a používať jednoduché nástroje. Lenže sa zdá, že ničomu z toho sa poriadne nevenoval. Vedci to dokonca označujú slovami, že sa títo praľudia od námahy príliš pretrhnúť nešli.

Akoby ich nezaujímali nové veci, neskúšali nevyskúšané, neinovovali, neobjavovali, nechceli vedieť, čo sa ukrýva za najbližším kopcom.

Výskumníci totiž v roku 2014 skúmali náleziská archaickej populácie tohto druhu na Arabskom polostrove, kde Homo erectus žil v skorej dobe kamennej. A teraz zistili, že pri výrobe nástrojov a zbere surovín využíval postupy, ktoré vyžadovali najmenej úsilia.

Napríklad použil akékoľvek úlomky skál, ktoré našiel neďaleko tábora. V porovnaní s neskoršími kamennými nástrojmi však išlo o nekvalitné kusy. Pritom len kúsok od archeologického náleziska sa za malým kopcom ukrýval zdroj oveľa lepších kameňov. No tam neboli žiadne náznaky, že by ho praveký človek používal.

Homo erectus sa zrejme neobťažoval, aby si znášal kamenie z nejakého lomu, ak mu - i keď nekvalitné - kusy kamenia padali priamo k nohám. Lenže takéto správanie je v príkrom kontraste s inými druhmi, ktoré si vyrábali vlastné nástroje. Napríklad naši priami prapredkovia, Homo sapiens aj neandertálci boli ochotní za dobrými nástrojmi putovať na veľké vzdialenosti či sa šplhať na vysoké kopce.

Napokon sa teda stalo nevyhnutné: bez potrebného pokroku a inovácií nakoniec druh Homo erectus vyhynul.

Ďalšie správy z vedy:

Smrť buniek sa podobá padajúcemu dominu. Vedci teraz sledovali, ako sa šíri - a zdá sa, že postupuje rýchlosťou zhruba dva milimetre za hodinu.

Šimpanzy sa ešte aj hrajú ako ľudia. Výskumníci teraz natočili týchto našich najbližších zvieracích príbuzných, ako sa s mladými hrajú na - no my to voláme lietadlo, oni asi nie... a hrajú sa pri tom rovnako ako človek.

Nefajčite. Takúto banalitu vám asi veda hovoriť nemusí, ale teraz výskumníci otestovali e-cigarety. A ukázalo sa, že bunky pľúc vystavené parám e-cigariet dopadli zle. Narástla bunková smrť, tvorba voľných radikálov aj chemikálií, ktoré v tele vyvolávajú zápaly.