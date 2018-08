Zoom: Najdôležitejšia vedkyňa, o ktorej ste nikdy nepočuli

Maria Cunitzová bola skvelou vedkyňou v časoch, keď sa so ženami nerátalo.

22. aug 2018 o 16:05 Tomáš Prokopčák

Skúste sa vžiť do tejto situácie. Ste v 17. storočí a akoby nebolo dosť zlé, že pánom vášho domu aj osudov je nejaký muž, ešte sa aj chcete venovať vede. A to vede na tú dobu takej špičkovej, že jej poriadne rozumela len hŕstka európskych vzdelancov.

Ale nielen preto je našou tohtotýždňovou hrdinkou nemecko-poľská astronómka Maria Cunitzová. Hovorí sa totiž o nej, že od čias starovekej Hypatie Alexandrijskej až do jej čias bola najrozhľadenejšou a najvzdelanejšou ženou a astronómkou sveta.

A ešte čosi nám priniesla: zjednodušila myšlienky Johannesa Keplera tak, že sa mohli po Európe rozšíriť.

Maria Cunitzová sa narodila do vzdelanej a relatívne zabezpečenej rodiny. Jej otec bol lekárom, matka dcérou popredného vedca tých čias. Malá Mária sa tak s vedou, alebo teda s predchodkyňou dnešnej vedy stretávala už od narodenia.

Neskôr musela utekať pred náboženským prenasledovaním aj tridsaťročnou vojnou a spolu s mužom sa živila všelijako, najmä však prípravou rôznych chemikálií a medicín. Napokon, v tých časoch sa príliš nerozlišovalo medzi vedcom a alchymistom, ani medzi astrológom a astronómom.

A na tomto poli je Cunitzovej najväčší prínos. V roku 1650 vydala na vlastné náklady slávny spis Urania Propitia, ktorý zásadným spôsobom zjednodušoval takzvané Rudolfínske tabuľky.

Čo je ďalší slávny spis svojej doby: nič menšie, ako hviezdny a planetárny katalóg pozbieraný samotným Johannesom Keplerom, podľa dát a pozorovaní Tycha Brahe. To je ten, ktorý pracuje so zákonmi telies a s ich obehom po eliptických dráhach a s predstavou, že všetko obieha nie okolo Zeme, ale okolo Slnka.

Tak ďaleko ale Maria Cunitozva nezašla. Jej kozmológia je akýmsi hybridom, kde Slnko a Mesiac obiehajú okolo Zeme a ostatné planéty okolo Slnka. A tiež jej tabuľky používali najčastejšie... nuž na astrológiu.

No už fakt, že v tých časoch nielenže čosi podobné dokázala napísať, ale ešte aj ako žena a pod svojim menom, z nej robí zásadnú postavu. Nielen vedy, ale aj hnutia za zrovnoprávnenie žien.

Preto je našou hrdinkou. Zomrela takto, 22. augusta, v roku 1664.

