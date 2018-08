Zoom: Vesmírny extrém potvrdil Einsteinove predpovede

Čo ukázalo pozorovanie extrémnych podmienok.

13. aug 2018 o 17:32 Tomáš Prokopčák, Matúš Beňo

Prepis podcastu do textu

Albert Einstein bol génius. O tom asi nik nepochybuje, no o jeho teóriách je pochybovať normálne. Vlastne, fyzici to robia neustále a je to podstatou vedy ako takej. Preto neustále overujú Einsteinove tvrdenia či ich dôsledky. A urobili tak aj teraz.

Šestnásť rokov sa výskumníci pripravovali na pozorovanie letiacej hviezdy v blízkosti supermasívnej čiernej diery v strede Mliečnej cesty. Blízky prelet totiž preveroval Einsteinovu všeobecnú teóriu relativity v podmienkach, v ktorých ju doteraz nik neoveril.

Výsledky podľa štúdie v magazíne Astronomy and Astrophysics nielenže znovu potrvrdili Einsteinovu teóriu, ale pomôžu lepšie porozumieť fyzike čiernych dier.

Všeobecná teória relativity zjednodušene hovorí, že hmota (napríklad taká čierna diera) zakrivuje priestor. Výsledkom je to, čo voláme gravitácia, ktorá zase určuje hmote - napríklad hviezde či jej svetlu -, ako sa bude v časopriestore správať.

Einsteinova teória pritom za viac než sto rokov svojej existencie prešla mnohými testmi, ktoré ju mali potvrdiť alebo vyvrátiť. Prebiehali na Zemi aj vo vesmíre, a posledným experimentálnym overením bolo napríklad relatívne nedávne pozorovanie gravitačných vĺn.

Najnovší test teórie relativity však zahŕňal extrémne podmienky, v ktorých ju ešte nik dosiaľ netestoval. Prelet hviezdy okolo čiernej diery mal ukázať gravitačný červený posun. Vzniká, keď svetlo z hviezdy stráca energiu v dôsledku silnej gravitácie.

Ukázalo sa, že to tak naozaj je. Takzvaný Veľmi veľký teleskop v Čile našiel dôkazy pri pozorovaní hviezdy, ktorá dostala meno S2. Hviezda obieha supermasívnu čiernu dieru Sagittarius A* v strede našej galaxie.

Výstredná eliptická dráha privedie hviezdu raz za šestnásť rokov do susedstva čiernej diery, vlastne najbližšie zo všetkých známych hviezd. Práve takáto blízkosť umožnila pozorovať prejavy extrémnej gravitácie.

Keď sa v polovici mája tohto roka hviezda S2 priblížila najbližšie k čiernej diere, astronómovia naozaj uvideli predpokladaný červený gravitačný posun. Keď sa hviezda približovala, spektrum unikajúceho svetla sa menilo.

Vedci sa teraz pripravujú na ďalšie pozorovania S2, ktoré by mali potvrdiť ďalšie časti Einsteinovej teórie relativity. Napríklad, ako silné gravitačné pole ovplyvňuje obežné dráhy objektov.

