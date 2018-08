Android Pie je oficiálne vonku, prináša novinky

Na prechod potrebujete Oreo.

7. aug 2018 o 14:48 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Väčšia kontrola nad stráveným časom, ovládanie gestami či umelá inteligencia, ktorá telefón viac prispôsobí používateľovi.

Google po mesiacoch verejného testovania v pondelok oficiálne vydal novú deviatu verziu operačného systému Android s názvom Pie.

Aktualizáciu už môžu sťahovať telefóny Pixel.

Do konca jesene bude aktualizácia dostupná pre konkrétne telefóny výrobcov, ktorí sa zapojili do programu Beta. Ide o Sony, Xiaomi, HMD Global, Vivo, Oppo, One Plus a Essential.

Na telefónoch najznámejších výrobcov by sa mala nová verzia objaviť do konca tohto roku, alebo v priebehu nasledujúceho.

Zamerané na používateľov

Android 9 Pie prináša na telefóny viacero noviniek. Google už v máji avizoval, že chce dať používateľom viac kontroly nad časom, ktorý s telefónmi strávia.

Reaguje tak na kritiku, že ľudia sa stávajú závislými na mobiloch, prípadne že telefóny narúšajú spánok.

Telefón s novým androidom ľuďom ukáže, koľko času strávili s konkrétnymi aplikáciami, čo všetko využívali. Používatelia si môžu nastaviť aj limity. Funkcia Wind Down umožní nastaviť, kedy sa má telefón prepnúť do nerušiaceho módu. Obrazovka sa v ňom zmení na odtiene šedej, všetky hovory a upozornenia sa stíšia.

Nová verzia systému prináša aj zabudovanú umelú inteligenciu, ktorá bude sledovať používateľské návyky ľudí. Podľa nich dokáže automaticky predĺžiť životnosť batérie, upraviť jas obrazovky, či ponúknuť skratky a aplikácie v určitých situáciách.

Telefón vám napríklad pred odchodom do práce ponúkne navigáciu či počúvanie obľúbenej hudby.

Problém s distribúciou

Novinkou bude aj lepšia navigácia v systéme či zlepšená ochrana súkromia.

Funkcia Slice (kúsok, pozn. red.) zas využíva funkcie aplikácií bez toho, aby ste ich priamo spustili. Ak napríklad do vyhľadávača zadáte názov taxislužby, ktorej aplikáciu máte v telefóne, zobrazia sa informácie o najbližšom aute či dĺžke cesty domov. Táto funkcia bude dostupná až o pár mesiacov.

Otázkou však bude, koľko ľudí sa k novej verzii systému dostane. Google bude zrejme čeliť problémom s distribúciou.

Aktualizácie v mnohých prípadoch závisia od výrobcov telefónov a podľa zistení spoločnosti sú najrozšírenejšími verziami staršie verzie Nougat, Marshmallow a Lollipop.

Predchádzajúca verzia Oreo, ktorá je potrebná na prechod na nový Pie, má na trhu dvanásť percentný podiel.