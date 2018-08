Môžete prežiť pád výťahu, ak poskočíte v správnom čase?

Dôležité je chrániť si mozog.

6. aug 2018 o 18:17 The Conversation, Luke Barnes

Článok vyšiel pôvodne na webe The Conversation v rámci seriálu Vždy ma zaujímalo. Autor je astronóm a kozmológ.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vždy ma zaujímalo, ak ste v padajúcom výťahu, môžete sa skutočne zachrániť tým, že vyskočíte v poslednej sekunde? - Rosanna z Perthu

“ Padanie nie je problém, keď padám som pokojná. Až náraz na zem mi spôsobí všetok smútok. „ text z piesne Florence and the Machine

Je to scenár ako z nočnej mory - výťah vás v sebe uzavrie, vyjde niekoľko poschodí, zastaví sa a potom PRÁSK! Opotrebovaný kábel povolí a výťah prudko klesá. Môžete sa zachrániť, ak vyskočíte v správnej chvíli?

V tejto situácii je dôležité uvedomiť si, že spolu s výťahom, padáte aj vy. Keď podlaha výťahu náhle zastaví pri náraze na základňu výťahovej šachty, vy tiež náhle zastavíte.

Ak poskočíte, pomôže to? Pripevnime pomyselnú kameru k výťahu, takže bude padať s vami a sledovať kľúčové záverečné momenty v spomalenom pohybe.

Prečítajte si tiež: Sci-fi či otázka času: Kedy postavíme výťah do vesmíru

Vyskočíte v správnom okamžiku a zdvihnete sa od podlahy práve, keď výťah dopadne na podlahu. V tomto momente sa (z pohľadu našej kamery) pohybujete smerom nahor rýchlosťou vášho skoku.

V tejto rozhodujúcej chvíli, tesne pred tým ako dopadne, padá výťah určitou rýchlosťou.

Vďaka vášmu výskoku, padáte omnoho pomalšie ako výťah. Rýchlosť, ktorou dopadnete na podlahu (náhle zastaveného) výťahu, sa rovná rýchlosti výťahu mínus rýchlosť vášho výskoku.

Záleží, ako padnete

Rovnako môžeme premýšľať aj v rámci výšky: ako vysoko bol výťah, keď padol a ako vysoko dokážete poskočiť?

Buďme optimisti a povedzme, že ste hráč NBA (Národnej basketbalovej asociácie) s vertikálnym výskokom sedemdesiat centimetrov. Prejdeme niekoľko scenárov (viac informácií, ako som spravil výpočty nájdete v poznámkach na konci článku).

Pád z jedného podlažia (tri metre): v správnom načasovaní dopadnete na zem, ako keby ste padli z výšky osemdesiat centimetrov. Oprášite sa, budete v poriadku. Na to, aby ste reagovali na pád, však budete mať iba 0.8 sekundy, takže buďte pripravení!

Pád z troch podlaží (deväť metrov): na zem dopadnete, ako pri páde zo 4,7 metra. Vaša predpoveď sa mení z možnej smrti na prežil so zraneniami. Očakávajte jednu alebo obe zlomené nohy, ale budete žiť.

(Niektorí navrhujú aby ste si pri páde vo výťahu ľahli, pretože tak silu z nárazu rozložíte na celé telo. Je to strašný nápad - chráňte svoj mozog! Niektorá časť vášho tela musí vstrebať náraz, ale úraz hlavy je hlavnou príčinou úmrtia pri pádoch. Nechajte nohy, nech to schytajú.)

Pád z piatich podlaží (pätnásť metrov): na zem dopadnete, ako keby ste padli z deviatich metrov, čo je rozdiel medzi výsledkom "pravdepodobne mŕtvy" a "pravdepodobne živý." Toto je rozhodujúci prípad, rozdiel medzi životom a smrťou. Budete mať 1,7 sekundy na reagovanie. Veľa šťastia.

Pád zo siedmich podlaží (21 metrov): je to, akoby ste padli z výšky štrnásť metrov. Je mi to ľúto, ale máte približne dve sekundy, aby ste sa pripravili na stretnutie so svojím stvoriteľom.

Niektoré predpoklady - pre vedu

Urobil som niekoľko predpokladov na zjednodušenie.

Predpokladal som, že vaše načasovanie je perfektné, napriek tomu, že zrejme nevidíte zem. Táto epizóda seriálu Mythbusters ukazuje, že je to veľmi obtiažne.

Ak vyskočíte o niečo neskôr, ako treba, už ste dávno narazili na zem. Ak vyskočíte skôr, môžete si udrieť hlavu do stropu výťahu a stratiť svoju rýchlosť výskoku.

Predpokladám, že ste schopní sa pri skoku účinne odtlačiť od podlahy, čo je dosť náročné, keďže gravitácia ťahá podlahu výťahu smerom od vás. Ak ste zrazu vo voľnom páde, budete sa musieť chytiť rúčky, aby ste udržali kontakt s podlahou.

Domnievam sa tiež, že dopadnete na pevnú podlahu na dne šachty, avšak ľudia prežili pád výťahu aj vďaka navíjaniu káblov v šachte, ktoré dopad stlmili. (Iných rozpučil obrovský odtrhnutý kábel, ktorý dopadol na strop výťahu.)

Prečítajte si tiež: Rozprávkový výťah z Willyho Wonku sa stal skutočnosťou

Odpor vzduchu robí malý rozdiel - výťah bude padať rýchlosťou takmer dvesto kilometrov za hodinu, kým začne pôsobiť akýkoľvek badateľný ťah.

No vzduch vás môže zachrániť iným spôsobom. Zachytený vzduch v šachte pod výťahom môže slúžiť ako dodatočný tlmič.

Predstavme si, že výťah padá opäť zo siedmeho podlažia. Ak by bola šachta utesnená dokonale ako piest, výťah by padol iba päťdesiat centimetrov, než by zvýšený tlak stlačeného vzduchu udržal jeho hmotnosť.

Medzi šachtou a výťahom je však zvyčajne medzera, cez ktorú môže vzduch uniknúť. Ak sa to stane rýchlejšie, ako stihne výťah stlačiť vzduch, alebo ak zvýšený tlak vyrazí dvere na najnižšom podlaží, budete stále padať dosť rýchlo.

Veľmi hrubý výpočet naznačuje, že medzera medzi výťahom a (vzduchotesnou) šachtou by musela byť tenšia než približne tridsať až päťdesiat centimetrov, aby mohla účinne zachytiť vzduch.

Choďte a skočte

Na záver možno povedať, nebojte sa. Moderné výťahy majú širokú škálu bezpečnostných záloh, napríklad viacnásobné káble či elektromagnetické brzdy.

Prinajhoršom dajte na radu od kapely Van Halen: pokojne aj skočte!

video //www.youtube.com/embed/SwYN7mTi6HM

Poznámky k mojim výpočtom: Rýchlosť nárazu = rýchlosť výťahu - rýchlosť výskoku. Potom môžeme rýchlosti vzťahovať na ekvivalentné výšky za pomoci niektorých Newtonových mechaník: rýchlosť = √(2 × g × výška), kde g je gravitačné zrýchlenie. Nahraďte a vyriešte pre výšky pádu.