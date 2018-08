Jupiter je ako hviezda, ktorá nemohla vzplanúť

Plynný obor by sondy rozpučil a roztavil.

6. aug 2018 o 14:57 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ak by ste dali dohromady všetky ostatné planéty v Slnečnej sústave, Jupiter by bol stále viac ako dvakrát hmotnejší, než ich celková masa.

Hoci Jupiter nebol dostatočne hmotný na to, aby z neho vznikla hviezda, zložením sa na jednu podobá.

Mohol byť Jupiter hviezda?

Jupiter, najväčšia planéta v Slnečnej sústave, je jedenásťkrát väčšia ako Zem.

Na Jupiteri nie sú žiadne extrémne ročné obdobia. Má však veľmi aktívnu atmosféru. Typické rôznofarebné pásiky a víry sú v skutočnosti rýchle a studené mraky.

Jedna z joviánskych búrok - Veľká červená škvrna - je väčšia ako Zem a trvá už viac ako tristo rokov.

Piata planéta sústavy získala väčšinu svojej hmoty z ostatkov po vzniku Slnka. Preto má veľmi podobné zloženie ako hviezda - najmä vodík a hélium. Na "vznietenie" však planéte chýbalo viac hmoty.

Keďže Jupiter patrí medzi plynné obry, nemá pevný povrch a nedá sa na ňom pristáť. Pre sondy by bolo smrtiace, aj keby chceli cez planétu preletieť. Najprv by ich rozpučila, roztopila a nakoniec by sa vyparili.

Jupiter - fakty Prídavné meno od slova Jupiter je joviánsky .

. Deň na Jupiteri trvá 9,92496 pozemských hodín . Za túto dobu sa planéta otočí okolo svojej osi.

trvá . Za túto dobu sa planéta otočí okolo svojej osi. Jupiter má najkratší deň v Slnečnej sústave.

v Slnečnej sústave. Rok na Jupiteri má 4333 pozemských dní . Za túto dobu planéta obehne okolo Slnka.

má . Za túto dobu planéta obehne okolo Slnka. Má polomer 69 911 kilometrov.

Jupiter je viac ako dvakrát hmotnejší než všetky planéty v našej sústave dokopy .

. Jupiter je plynný obor . Nemá pevný povrch.

. Nemá pevný povrch. Má 79 mesiacov. Najdôležitejšie sú štyri Galileove mesiace: Europa, Ganymedes, Callisto a Io.

Pod plynným obalom planéty teploty a tlak výrazne rastú a plyny sa menia na kvapalinu. Aj preto má planéta najväčší oceán v celej slnečnej sústave. Nie je však z vody ale z vodíka.

Doteraz nie je isté, či má Jupiter pevné jadro, alebo skôr pripomína akúsi hustú a superhorúcu polievku. No je isté, že teploty v strede planéty môžu dosahovať 50-tisíc stupňov Celzia.

Život pri Jupiteri

Najväčšia planéta má veľmi silné magnetické pole. Na niektorých miestach je 16 až 54-krát silnejšie ako magnetické pole Zeme. Vďaka jeho sile vznikajú na póloch planéty jedny z najokázalejších polárnych žiar v našej sústave.

Napriek tomu, že Jupiter nie je hviezda, jeho okolie pripomína miniatúrnu hviezdnu sústavu. Plynný obor má 79 známych mesiacov. Dvanásť z nich našli v roku 2018.

Najdôležitejšie sú štyri najväčšie, ktoré sa nazývajú aj Galileove mesiace - Io, Europa, Ganymedes a Callisto. Mesiace sa nazývajú Galileove, lebo ich ako prvý pozoroval Galileo Galilei.

Na Jupiteri nemôže existovať život tak, ako ho poznáme. To však neplatí pre niektoré z jeho mesiacov. Mesiac Europa a jeho podpovrchový oceán je jedným z najpravdepodobnejších miest na hľadanie života.

Joviánsku planétu pozorovali už v antických časoch, z týchto čias pochádza aj jej meno. Jupiter bol rímsky boh hromu a blesku.

Prvé detailné pozorovania planéty robil Galileo Galilei v roku 1610 s drobným teleskopom.

V nedávnejších časoch planétu navštívilo niekoľko sond. Niektoré len prelietali, ako Pioneer 10 a 11 a Voyager 1 a 2 či Cassini smerujúca k Saturnu.

Prvá sa na obežnú dráhu Jupiteru dostala sonda Galileo a v súčasnosti planétu skúma sonda Juno.