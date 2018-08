Zoom: Neandertálci zvládli aj ďalšiu vec ako moderní ľudia

Čo zvládli naši dávni prapredkovia.

3. aug 2018 o 16:55 Tomáš Prokopčák

Ešte stále jestvuje taká predstava: vraj to boli primitívi, len necivilizovaná slepá ulička evolúcie, naši vzdialení príbuzní... ale teda ani náhodou neboli ako my. Pretože neandertálci to v dejinách nezvládli, zvládli to naopak naši priami prapredkovia a výsledkom sme tu my, moderní ľudia.

Teda, niežeby čokoľvek z toho bola pravda. V skutočnosti máme v sebe dodnes kúsok z neandertálcov, gény, ktoré sú pozostatkom kríženia medzi rôznymi poddruhmi dávnych ľudí.

A nie je ani pravda, že neandertálci boli hlúpejší ako vtedajší migranti prichádzajúci pred desaťtisícami rokov do Európy. Migranti, ktorých dnes považujeme za našich dnešných prapredkov.

Aj neandertálci mali umenie, kultúru, jazyk aj rituály. A nový výskum naznačuje aj to, že ovládli oheň. Čo, mimochodom, odporuje všetkým poučkám – tie totiž hovoria, že neandertálci oheň získavali nanajvýš vtedy, keď niekam v okolí udrel blesk. Nevedeli si ho však sami vytvoriť.

Zdá sa, že ani to nie je pravda.

Kľúčom podľa novej štúdie v magazíne Scientific Reports sú pyrit a pazúrik, presnejšie, pästné kliny, ktoré z neho v kamennej dobe praľudia získavali.

Ukázalo sa totiž, že na získanie iskier a následné zapálenie ohňa nemusíte mať zložitejšie nástroje: stačí univerzálny švajčiarsky nožík paleolitu pästný klin. Vedci totiž vďaka pazúriku a pyritu dokázali získať iskry a následne s pomocou brezovej kôry založili oheň.

Navyše, pri experimentoch takýto postup zanechal na pästných klinoch mikrostopy. Preto sa vedci vydali do múzeí a preskúmali kamenné nástroje neandertálcov – a presne takéto mikroškrabance na ich nástrojoch aj naozaj objavili.

V skratke: neandertálci si zrejme vedeli sami založiť oheň. A to je kľúčová vec, pretože práve ovládnutie ohňa bolo motorom evolúcie. Zrazu ste mali teplo, relatívne bezpečie a lepšie ste dokázali spracovať potravu, z ktorej ste získavali viac živín.

Zdá sa teda, že neandertálci zvládli aj toto. Ak teda chcete o nich uvažovať ako o primitívnejších ľuďoch, nerobte to. Nie je to pravda. Zaujímavejšia je preto otázka, prečo vlastne dodnes neprežili.

Ale na tú veda momentálne nemá dobrú odpoveď.

Ak tiež násobíte psie roky siedmimi, nerobte to. Takto to naozaj nefunguje. Známy mýtus je veľkým zjednodušením: psy totiž, samozrejme, starnú rozdielne, podľa plemena či podľa svojej veľkosti.

Väčšina piesku, ktorý pokrýva takmer celý povrch planéty Mars, pochádza podľa chemickej analýzy z jediného miesta. Je ním takmer tisíc kilometrov dlhá formácia, ktorá leží blízko marsovského rovníka a volá sa Medusae Fossae.

Rýchle a extrémne otepľovanie našej planéty je na vine úbytku vtákov a rôznych cicavcov. Ukazuje to nový výskum, ktorý hľadal príčinu takéhoto vymierania druhov.