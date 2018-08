Zoom: Marihuana obsahuje mimozemskú DNA, píše magazín

Ako dopadol experiment na internete.

2. aug 2018 o 16:40 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Prepis podcastu do textu

Marihuana obsahuje mimozemskú DNA nepochádzajúcu zo slnečnej sústavy, potvrdila NASA. Možno ste na internete tiež narazili na podobné tvrdenie. Možno ste dokonca narazili na pôvodný článok popularizačného vedeckého webu IFLScience.

A možno ste si neklikli, len ste podobný článok šírili na sociálnych sieťach ďalej. Lenže, žiadna cudzorodá DNA sa v konope nenachádza. Ani žiadni mimozemšťania, ani americký Národnú úrad pre letectvo a vesmír nič podobné nepotvrdil.

Len ste sa pravdepodobne stali obeťou experimentu. IFLScience chcelo dokázať, ako a aké čudné, nezmyselné, falošné a klamlivé správy sú ľudia ochotní šíriť.

A ako sa im na internete bude dariť.

Na takýto text si totiž stačilo kliknúť. Dočítali by ste sa, že práve čítate o výskume, ktorý zisťuje, ako ľudia klikajú a zdieľajú obsah na sociálnych médiách.

Web sa tiež ospravedlňoval za falošný nadpis.

Zaujímavejšie sú však výsledky. Podľa webstránky upozorňujúcej na falošné správy Snopes sa naozaj ukázalo, že mnohí ľudia na sociálnych sieťach vlastne vôbec nečítajú články, ktoré zdieľajú.

Napokon, ukázala to už staršia vedecká štúdia Kolumbijskej univerzity, ktorá zistila, že pri 59 percentách odkazov zdieľaných na Twitteri na ne zdieľajúci človek neklikol. Teda sa nepozrel, čo šíri ďalej.

Pri pokuse IFLScience tomu napokon nasadili korunu rôzne pochybné webstránky, ktoré zo šírenia takýchto clickbaitov žijú. Prakticky ukradli celý článok, aj s jeho falošným nadpisom a aj s jeho obsahom.

Len pri webe Sci-Tech Universe mal tento ukradnutý článok za pár dní takmer stotisíc zdieľaní. Vtipné by bolo sa spýtať, koľko zdieľajúcich ľudí ten text aj čítalo.

A aké je poučenie? Také, ako v Zoome hovoríme pravidelne: pri surfovaní na internete premýšľajte. Premýšľajte o tom, čo čítate. A premýšľajte aj predtým, ak chcete niečo zdieľať.

Aby ste sa napríklad nestali nechcenou súčasťou vedeckého experimentu.

Ďalšie hoaxy:

Nostradamus vraj predpovedal, že nás zaplavia tí, čo prídu cez more, ako kobylky, ale nebude to hmyz. Nuž, nielenže podľa Manipulatori.cz nejestvuje dôkaz, že by Nostradamus niečo takéto niekedy povedal. Ono ani nejestvuje dôkaz, že by Nostradamus niekedy niečo predpovedal.

S utečencami súvisí aj ďalšia správa. Ukazuje sa, že príchod migrantov po mori do Grécka, Talianska a Španielska poklesol podľa denníka New York Times oproti roku 2015 o 96 percent. Na vrchole migračnej krízy priplávalo vtedy za jeden mesiac cez dvestotisíc ľudí, v tomto roku to bolo zhruba desaťtisíc.

Vraj agenta FBI, ktorý odhalil korupčný škandál Hillary Clintonovej, našli zavraždeného. Nuž nie. Agent však naozaj zomrel: dobodal najskôr svoju ženu, s ktorou sa rozvádzal, a potom sa po príchode polície priamo pred jej príslušníkmi zastrelil.