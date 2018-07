V slabej sieti telefonujte so slúchadlami. Žiarenie môže zhoršiť pamäť

Na pravej strane hlavy je vplyv väčší.

25. júl 2018 o 16:37 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Telefóny zrejme nespôsobujú rakovinu, no to neznamená, že je zdravé, ak ich máte neustále pri sebe. Napríklad do spálne by ste si smartfón určite brať nemali.

Prečítajte si tiež: Mozog starne už v tridsiatke. Ako ho ochrániť?

Používanie telefónov podľa novej štúdie vo vedeckom časopise Environmental Health Perspectives negatívne vplýva najmä na adolescentov.

Žiarenie z mobilov im totiž zhoršuje pamäť.

Škodlivé účinky žiarenia si môžu sami znížiť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Zníži výkon pamäte

Ľudia sú každý deň neustále vystavení množstvu rádiofrekvenčných elektromagnetických polí. Žiarenie pochádza z rôznych bezdrôtových zariadení ako sú telefóny a tablety.

Ak si takéto zariadenie prikladáte blízko k telu, žiarenie doň prenikne. Spomedzi jednotlivých účinkov na telo vedcov zaujíma najmä vplyv žiarenia na mozog a jeho funkcie.

Aj keď sa zatiaľ nepreukázalo, že by žiarenie priamo spôsobovalo vznik nádorov, môže negatívne vplývať na konkrétny typ pamäte.