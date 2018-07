Zoom: Objav jediného neutrína môže spustiť revolúciu vo fyzike

Potrebujeme novú fyziku, ktorá lepšie vysvetlí vesmír.

23. júl 2018 o 16:13 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Neustále prechádzajú vašim telom. Cez Zem preletia a ledva zanechajú po sebe stopu. Exotické vesmírne neutrína sú totiž také len ťažko polapiteľné častice. Hýbu sa takmer rýchlosťou svetla a dlho sa predpokladalo, že v pokoji nemajú žiadnu hmotnosť.

To nie je pravda, napokon, za toto zistenie v roku 2015 získali fyzici Nobelovu cenu. No aj tak stále platí, že neutrína sú jeden z najčudnejších fenoménov fyziky. A nielen to, mohli by byť dverami k fyzike celkom novej.

Prvým krokom na ceste k nej by mohlo byť jedno jediné vysoko-energetické neutríno, ktoré prešlo Zemou minulý rok v septembri.

Vedcom sa totiž podľa štúdie v prestížnom vedeckom časopise Science vôbec po prvýkrát podarilo určiť zdroj takýchto neutrín v ďalekom vesmíre.

Neutrína sú zvláštne elementárne častice, ktoré takmer neinteragujú so žiadnou hmotou. No ak by sme ich lepšie spoznali a hlavne lepšie spoznali ich pôvod, mohli by sme porozumieť mnohým záhadám kozmu.

Lenže to je oveľa ťažšie, ako sa zdá. Preto vedci umiestnili svoj detektor viac ako kilometer pod antarktický ľad a nazvali ho IceCube. Spustili ho v roku 2010, no až v septembri minulého roku dokázal zistiť, odkiaľ neutrína pochádzajú.

Neutríno, ktoré zachytili v septembri, malo energiu 270 biliónov elektrónvoltov a detektor naznačil smer. Následne astronómovia zamierili svoje teleskopy a o šesť dní neskôr Fermiho vesmírny teleskop niečo objavil.

Len 0,1 stupňa od miesta, odkiaľ vyšlo neutríno, sa nachádza jasne žiariaci blazar – akási vzdialená galaxia, ktorá má vo svojom strede supermasívnu čiernu dieru.

Pravdepodobnosť, že pozorované neutríno a blazar sa v mieste zhodujú iba náhodou je jedna ku 740. Pre fyzikov to ešte na vyhlásenie objavu nestačí. No ak by sa potvrdilo, že blazar tvorí neutrína, vedci by vedeli, že v rovnakom mieste vznikajú aj vysoko energetické kozmické lúče. Bol by to tak prvý známy zdroj týchto častíc.

To by bola revolúcia. Ani nie tak pre to, čo vieme, ale pre to, čo všetko by sme sa ešte mohli dozvedieť. Áno, aj vďaka neutrínam.

