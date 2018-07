Klik: Ako Instagram mení mestá? Selfie steny a trávnaté schody

Prehľad technologických správ týždňa.

14. júl 2018 o 0:41 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prehľad tém:

Facebook dostal prvú veľkú pokutu za škandál Cambridge Analytica. Veľkej Británií musí uhradiť 664-tisíc amerických dolárov. (Washington Post)

Microsoft predstavil 10-palcový Surface Go, ktorého cena bude začínať od 400 dolárov. Zatiaľ to však vyzerá, že drahšia verzia za 550 dolárov by dávala podľa parametrov viac zmysel, no je možné, že cena bude pre bežných spotrebiteľov dosť vysoká. Čakáme na prvé recenzie. (The Verge)

Prečo sa reštaurácie menia na coworkingy? Startup Spacious premieňa v Amerike reštaurácie na coworkingové priestory. Priestor reštaurácií, ktorý sa cez deň nevyužíva slúži pre zdieľané kancelárie. (The New York Times)

Ako Instagram mení mestá (a svet)? Nové štvrte sa snažia byť fotogenické, vyskytujú sa v nich inštalácie, ktoré chcú zapôsobiť - selfie steny, trávnaté schody alebo svietiace veľké hojdačky. Príkladom je napríklad štvrť King's Cross v Londýne, ktorá má niekoľko z týchto exteriérových atrakcií. (The Guardian)

YouTube predstavil funkciu inkognito vo svojej mobilnej aplikácii pre Android. (9to5Google)

