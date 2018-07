Zoom: Čo robiť, aby mali lekári lepšie výsledky

Empatickí lekári pomáhajú pacientom.

17. júl 2018 o 19:40 Tomáš Prokopčák, Zuzana Matkovská

Rozprávajte sa, skúste chápať, vysvetľujte a snažte sa vcítiť do ich situácie. Ak by ste chceli nejaký základný balíček rád pre lekárov: jedna z prvých by znela nejako podobne.

Nielen preto, že je to humánne. Ale jednoducho preto, že takíto lekári dokážu poskytnúť efektívnejšiu liečbu.

Empatickí lekári totiž majú vyššiu šancu, že od rodiny získajú cenné informácie o svojom chorom pacientovi. A ak rodina získa priestor na vyjadrenie svojich emócií, dokáže s lekárom lepšie komunikovať o dôležitých lekárskych rozhodnutiach.

Naznačuje to nový výskum v odbornom časopise JAMA.

Výskumníci Harvardovej vysokej školy medicíny analyzovali rozhovory tridsiatich pediatrov s približne dvojstovkou rodinných príslušníkov detí, ktoré sa liečili na jednotke intenzívnej starostlivosti a zvyčajne sa týkali stavu dieťaťa, prognózy a plánov na liečbu v čase, keď sa stav detí zhoršoval.

Rola empatie v zdravotnej starostlivosti je pritom podľa vedcov zásadná. Zlepšuje komunikáciu, pacienti bývajú spokojnejší a čo je najdôležitejšie - liečba býva úspešnejšia.

Z empatie ťažia nielen pacienti, ale aj lekári. U empatických lekárov totiž klesá riziko, že zažijú vyhorenie. Vedci tiež hovoria, že obmedzením lekárskej terminológie, skúmaním emócií pomocou otvorených otázok a neprerušovaným rozhovorom môžu lekári získať nové poznatky o pacientoch a ich rodinách.

Ak lekár načúva, môže nielen spoznať ich obavy a hodnoty, ale aj zistiť dôležité veci potrebná na liečbu.

Dobrou správou je, že city a pocity rodín vnímali zhruba tri štvrtiny lekárov. Presnejšie, lekári v troch štvrtinách prípadov, v ktorých komunikovali s rodinami. Problémom sú tie ostatné: zdalo sa, že niekedy lekári používali zázračné slovko „ale“ či prešli do pohodlnejšieho odborného slovníka len preto, aby sa vrátili do svojich pohodlných zón.

Lenže v takých prípadoch sa akoby rodiny malých pacientov zdravotníkom odcudzili. Spolupráca je však potrebná na oboch stranách: nielen lekári sa musia chcieť rozprávať. Aj my by sme sa mali chcieť rozprávať s nimi.

Netváriť sa múdrejšími ako sme len preto, že vieme používať Google. A nehanbiť sa, ale úprimne povedať, čo nám naozaj je.

