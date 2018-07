Zoom: Namerali rekord na Zemi, takmer mínus 100 stupňov

Prekonali rekord v najnižšej známej teplote na našej planéte.

13. júl 2018 o 15:57 Tomáš Prokopčák, Renáta Zelná

Je tam taká zima, že tam už nik nepobehuje s teplomermi. Alebo teda, aby sme si úplne nevymýšľali, namerali tam takú zimu, že ju vedci radšej merali s pomocou satelitov.

Výskumníkom sa totiž podarilo namerať najnižšiu teplotu na Zemi. Na východe Antarktídy klesla počas dlhej polárnej zimy na mínus 98 stupňov Celzia.

Vedci na chladnom antarktickom mieste však neboli priamo, teplotu podľa výskumu v odbornom magazíne Geophysical Research Letters zaznamenali pomocou družíc.

Doposiaľ najnižšia povrchová teplota, ktorú sa podarilo namerať ľuďom pomocou teplomeru, bola mínus 89,2 stupňov Celzia. V roku 1983 ju namerali vedci z ruskej stanice Vostok neďaleko Severného pólu.

Na mieste vtedy museli mať špeciálne masky, ktoré im ohrievali vdychovaný vzduch. Ak by chladný arktický vzduch vdychovali priamo, začali by im krvácať pľúca.

Pri najchladnejšom mieste Antarktídy nie sú žiadne stanice. Vedci sa preto museli spoliehať na satelity, ktoré dokážu odhadovať povrchovú teplotu pri prelete nad určitým miestom.

To sa stalo aj v tomto prípade, keď na rekord narazili v plytkých priehlbinách v ľade. Klesá do nich chladný vzduch podobne ako klesá do riečnych údolí a kaňonov.

Fér je však priznať, že takýto extrémny chlad nie je úplne bežný. A pravdepodobne sa ani tak skoro nezopakuje – v Antarktíde sa totiž stretli špeciálne podmienky, ktoré už narážajú na hranice našej vlastnej planéty.

Pre vznik takejto teploty musela byť na Antarktíde niekoľko dní jasná obloha a suchý vzduch, ktorý sa veľmi nepohybuje. A musí byť hlboká polárna zima.

Vedci si preto myslia, že čosi podobné sa tak skoro nezopakuje. S narastajúcimi koncentráciami skleníkových plynov a vodnej pary očakávajú skôr oteplenie o pár stupňov.

