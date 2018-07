Zoom: Konšpirátori vyriešili záhadu výbuchu sopky na Havaji

Ako sa informácie pletú piate cez deviate.

6. júl 2018 o 12:48 Tomáš Prokopčák

Prepis podcastu do textu

Všetko je to tajná operácia vlády. Operácia, ktorej cieľom je rozvrátiť svetový poriadok a vytvoriť obrovský globálny ekonomický kolaps.

Tentoraz za to môže geotermálna elektráreň na jednom z havajských ostrovov. Vraj sa tam vykonáva tajná frakovacia operácia, ktorej výsledkom majú byť zemetrasenia, výbuchy sopiek a obrovské vlny tsunami, ktoré zničia všetko, čo im príde do cesty.

Akurát, že nesedí vôbec nič. Ale tento nový hoax tentoraz z amerického prostredia pekne ilustruje, ako podobné falošné správy fungujú. Ako pletú piate cez deviate, nesúvisiace veci s vecami, ktoré súvisia, ako namiešajú trochu faktov, trochu fantázie a veľa zlého úmyslu.

Lebo kto už by dnes rozumel vulkanológii, geofyzike a fungovaniam elektrární.

Začiatkom mája sa na najväčšom z havajských ostrovov znovu výraznejšie prebudila sopečná aktivita, ktoré zaplnila médiá. Už koncom mesiaca sa podľa Snopes objavili konšpiračné blogy, ktoré túto aktivitu začali spájať s ľudskou činnosťou.

Presnejšie s údajným frakovaním, technikou hydraulického štiepenia podložia, ktorá sa využíva na ťažbu plynu či ropy.

Samotné frakovanie je naozaj kontroverzná metóda, najmä, keď sa na ňu pozrieme z pohľadu dopadov na životné prostredie. Lenže na Havaji sa nepoužíva. Dôvod je totiž totálne banálny: nie je tam čo ťažiť.

Na tomto havajskom ostrove je naozaj geotermálna elektráreň. Čo je úplne logické, keďže vulkanicky aktívne prostredie je skvelým zdrojom energie. Faktom tiež je, že do zeme vtláča vodu – ale tu fakty v hoaxe končia.

Cieľom injektáže vody je totiž podložie stabilizovať. Teda presný opak frakovania, ktoré ho má narušiť. Navyše, elektráreň je tam preto, že tam prebieha geotermálna činnosť, a nie naopak. Aj škôlkar asi tuší, že keď niekde postavíte kúpele, na mieste vám zázrakom vznikne minerálny prameň.

Áno, frakovanie môže spôsobiť zemetrasenia.

A zemetrasenia sa naozaj vyskytujú v okolí elektrárne.

Ale z toho nevyplýva, že elektráreň spôsobuje zemetrasenia. Tie spôsobuje sopečná činnosť, a práve kvôli jej vedľajším dopadom tam tú elektráreň postavili.

Bohužiaľ, pravda je oveľa nudnejšia ako nejaké fake news. A pochopenie fungovania sopiek zložitejšie ako hlúposti o globálnom sprisahaní.

Preto si vždy dávajte pozor, keď niekto začne podobné nezmysly šíriť.

Ďalšie hoaxy:

Vraj v Taliansku zúri epidémia eboly, doniesli ju migranti, no vláda sa to snaží utajiť. Isteže, ako by to v dnešnom svete išlo. Nie, ebola v Taliansku nie je: naposledy tam bol jeden prípad v roku 2015 a zdrojom podľa Manipulatoři.cz neboli utečenci, ale zdravotník z dobrovoľníckej misie, čo sa vrátil z Afriky.

Ďalší vtip sa začal šíriť ako falošná správa. Slávna satirická stránka The Onion napísala o tehotnej žene, ktorú mali americkí policajti prehodiť cez plot, aby neporodila na americkej pôde. Ehm... už sme na tomto mieste niekoľkokrát hovorili, ako to je s vysvetľovaním vtipov.

Americkí liberáli majú vraj vyzývať na vraždu republikánov podporujúcich Trumpa. Tento hoax sa objavil už pred dvomi rokmi a šíri sa znovu. Akurát teda fotografia, ktorá to mala dokazovať, je podvrh. Na skutočnom transparente bol nápis „Trump šíri v Amerike nenávisť, skvelou ju robia naši študenti“.