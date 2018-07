Zoom: Mimozemšťania môžu vo vesmíre presúvať hviezdy

Ako si poradiť s rozpínajúcim sa kozmom.

2. júl 2018 o 15:24 Tomáš Prokopčák

Freeman Dyson nie je otcom tejto myšlienky. No keď v šesťdesiatych rokoch podobný nápad predstavil vo svojej vedeckej štúdii, všimla si ho aj široká verejnosť.

Dnes mu hovoríme Dysonova sféra a hovorí o spôsobe, ako získavať energiu hviezdy. Vyspelé vesmírne civilizácie by mohli vytvoriť ohromné štruktúry, ktoré budú obklopovať slnká a budú zachytávať ich energiu na ďalšie použitie.

Lenže, čo sa môže stať v budúcnosti takej vzdialenej, že jednotlivé hviezdy budú vo vesmíre od seba príliš ďaleko? Vo vesmíre, ktorý sa rozpína a jeho jednotlivé objekty sa od seba čoraz viac vzďaľujú.

Dnes vieme, že sa náš vesmír rozpína. Vieme to vďaka viacerým dôkazom. A zdá sa ešte čosi aj oveľa absurdnejšie: miera rozpínania sa kozmu sa postupne zrýchľuje – pravdepodobne vďaka exotickému fenoménu, ktorému poriadne nerozumieme a poháňa ho tmavá energia.

Kozmológ Dan Hooper z amerického Fermilabu sa teraz zamyslel, čo by tieto základné fyzikálne poznatky mohli urobiť s vyspelými kozmickými civilizáciami. Takými, ktoré na svoje fungovanie potrebujú obrovské množstvá energie a získavajú ich trebárs s pomocou nejakých sofistikovaných Dysonových sfér zo svojich hviezd.

Ako sa totiž bude vesmír rozpínať, vzďaľovať sa od seba budú aj jednotlivé galaxie a hviezdy. Až tak, že už nemusí byť možné medzi nimi cestovať.

Takéto civilizácie by preto asi potrebovali presúvať celé slnká a robiť si z nich akúsi zásobáreň na budúce použitie. Čo znamená... tipujete správne, my by sme to mohli vo vesmíre vidieť. Dokonca aj teraz – i keď veľké vychladnutie kozmu je vzdialené najmenej stovky miliárd rokov.

Hooper naznačuje, že čudné a prirodzene nevysvetliteľné presuny hviezd by sme mohli pozorovať už dnes. Mohli by sme sledovať, ako sa vesmírom zdanlivo náhodne presúvajú celé systémy. Alebo naraziť na prázdne miesta v galaxii tam, kde by žiadne prázdne miesta byť nemali.

Lebo, kto vie, možno tým niekto oveľa vyspelejší ako my bojuje proti rozpínaniu sa kozmu.

