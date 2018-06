Klik: Ako Elon Musk tuneluje Chicago

Prehľad technologických správ týždňa.

23. jún 2018 o 12:34 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prehľad tém:

Elon Musk znižuje cenu tunelov . Najnovšie chce inovátor postaviť tunel z letiska do centra Chicaga - necelých 30 kilometrov - za miliardu amerických dolárov. Jeden a pol kilometra tunelu v New Yorku stálo 2,5 miliardy amerických dolárov. Ak sa mu to podarí, zmení to celý trh. Ale je otázne, či uspeje. (The Verge)

IGTV od Instagramu chce byť televízia pre mladých . Sociálna sieť pri príležitosti dosiahnutia miliardy používateľov zverejnila dlho očakávanú zmenu - možnosť nahrávať videá až do 60 minút. Instagram kvôli tomu predstavil novú aplikáciu, ktorá je integrovaná do pôvodnej. Po otvorení sa automatický začne prehrávať video, presne ako po zapnutí TV. (CNET)

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) zaradila patologické hranie počítačových hier na zoznam diagnóz pre duševné poruchy . Zatiaľ používa opatrný jazyk - porucha spojená so závisloťou. Je to veľmi široko definované a nie je jasné, či to pomôže pri diagnostike a liečbe. Môžeme však očakávať, že vďaka tomu vznikne viac štúdií, ktoré nám odpovedia na tieto otázky. (Medical Xpress)

Amazon posiela Alexu do hotelov . Inteligentný hlasový asistent pre použitie v hoteloch predstavila nedávno spoločnosť Amazon. V hoteloch pribudnú zariadenia Amazon Echo a budú prispôsobené pre používanie novým návštevníkom každý deň. Zatiaľ sa nebude môcť používateľ prihlásiť pod vlastným tempom. (The Verge)

Disney zvýšilo ponuku na kúpu 21st Century FOX na 71,3 miliardy amerických dolárov. Spoločnosť by touto akvizíciou získala práva napríklad na série X-Men a Simpsonovci, ktoré by mohli výrazne pomôcť Disney pri spustení chystanej streamovacej platformy na štýl Netflixu. ( Reuters)

Donald Trump chce zaviesť vesmírne sily. ( The Guardian)

Podcasty začal brať aj Google vážne, predstavil vlastnú aplikáciu. ( SME Tech)

Čína investovala v Spojených štátoch za prvé mesiace tohto roka 1,8 miliardy amerických dolárov, za prvý polrok 2017 to bolo takmer 25 miliárd. ( CNN)

Ukončili špecifikáciu pre 5G štandard, môže ísť to reálnej produkcie. ( The Verge)

Microsoft kúpil vzdelávaciu platformu Flipgrid. ( Flipgrid)

