Zoom: Aké misie pôjdu na Mars hľadať mimozemšťanov

29. jún 2018 o 15:59 Tomáš Prokopčák

Ak chcete vo vesmíre objaviť život, pátrajte po tečúcej vode. Tak znie základná poučka astrobiológie. Jednoducho, ak chcete mimozemšťanov, potrebujete podmienky, v ktorých by mohol fungovať život. Alebo si aspoň myslíme, že by fungovať mohol.

Pri Marse máme túto časť vyriešenú. Vieme, že tam voda kedysi tiekla. A tiež vieme, že podmienky vhodné na život tam prinajmenšom pred miliardami rokov byť mohli.

Teraz znie tá otázka inak: je na Marse život stále? Alebo aspoň bol kedysi v minulosti a my ho dokážeme objaviť? A ak by sme ho objaviť chceli, po čom by sme mali pátrať?

Vesmírne vozidlo Curiosity nedávno potvrdilo, že na červenej planéte sú organické molekuly. A okrem nich aj metán, ktorý sa vyskytuje v cykloch.

Metán môže byť aj anorganického pôvodu. Ale 95 percent na Zemi jednoducho pochádza od mikróbov a nie je dobrý dôvod predpokladať, že prírodné zákony by inde vo vesmíre fungovali odlišne.

Rover Curiosity však nie je postavený na hľadanie mimozemského života. Budúce kozmické misie na Mars však už budú nachystané lepšie.

V lete v roku 2020 by mali odštartovať hneď dve misie: jedna americkej NASA a druhá je spoločným projektom Európskej vesmírnej agentúry a Ruska. Obe by mohli pátrať po chemických stopách života, európska misia dokáže nazrieť až dva metre pod povrch planéty, kde nepanujú také extrémne podmienky a kde by sa mohli ľahšie ukrývať stopy po živote.

Tiež by mohli rozlúštiť záhadu metánu na Marse. Kľúčom je uhlík, presnejšie, množstvo neutrónov v uhlíku v metánových molekulách. Pretože ten produkovaný biologickými procesmi sa aspoň na našej vlastnej planéte od toho abiotického mierne líši.

Dnes samozrejme nevieme, či je, alebo v minulosti aspoň bol na Marse život. Ale dobrou správou je, že by sme sa to relatívne skoro mohli dozvedieť.

A to už by nebol iba objav týždňa. Potvrdenie existencie mimozemského života by bolo jedným z najväčších objavov v dejinách ľudstva.

