Zoom: Ako konšpirátori spravili vážnu správu z vtipu

Keď musíte vysvetľovať vtipy.

28. jún 2018 o 17:32 Tomáš Prokopčák, Daniel Hoťka

Prepis podcastu do textu

Vraj NATO by malo niektoré svoje jadrové zbrane namieriť na Petrohrad a na Moskvu. A ak to nejde inak, musíme udrieť ako prví.

Ako uragán sa sociálnymi sieťami prehnala správa, ktorá ukazovala obrázok nemeckej ministerky obrany Ursuly von der Leyen s jej údajným štvavým vojenským citátom. Šítrila ho známa pochybná česká stránka Parlamentní listy a citát mal vraj pochádzať z článku nemeckého magazínu Berliner Express.

Bolo by to smiešne, keby to celé nebolo také smutné. Ten článok sa na nemeckom webe totiž naozaj nachádza. Ako píše Daniel Hoťka v denníku SME, problém je v tom, že Berliner Express je humoristický a satirický magazín. Ak to pre fanúšikov konšpirácií preložíme: je to rovnaké ako za fakty považovať vtip a za spravodajstvo kreslené seriály v televízií.

Parlamentní listy aj facebookove stránky šíriace tento nezmysel totiž text nepochopili a vzali ho vážne. Parlamentní listy dokonca vo svojom článku hovoria, že podľa Leyenovej je treba na "putinizmus" nájsť konečné riešenie.

Termín sa pritom odvoláva na časy nacizmu a v nemeckej politike je jeho použitie nepredstaviteľné. Podobná nacistickú rétoriku z úst nemeckého politika by v krajine vyvolala obrovský škandál.

Dobrou správou je, že v tomto prípade sa české Parlamentní listy zbadali a text stiahli. Skutočné a seriózne médiá však pri podobných prípadoch postupujú tak, že svoje pochybenie priznajú a čitateľom sa ospravedlnia.

Zlou správou je, že hoax si už podľa Manipulatori.cz začal žiť vlastným životom – pričom sa ľudia nezaťažovali takou drobnosťou, ako je overiť jeho pôvod. A či sa len náhodou nestali obeťou neschopnosti pochopiť jeden – to zase uznajme – nie príliš podarený vtip.

