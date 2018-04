Blízko Zeme preletel veľký asteroid. Spozorovali ho len deň predtým

Asteorid podľa odhadov meral 50 až sto metrov.

17. apr 2018 o 12:15 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Len niekoľko hodín po objavení preletel v nedeľu 15. apríla v tesnej blízkosti Zeme pomerne veľký asteroid .

Podľa odhadov astronómov z NASA mal objekt približne päťdesiat až sto metrov.

Asteroid 2018 GE3 si všimli astronómovia len v sobotu doobeda.

Najbližšie k Zemi bol v nedeľu ráno o 08.41h stredoeurópskeho letného času, 192 317 kilometrov ďaleko, čo je približne polovica priemernej vzdialenosti medzi modrou planétou a Mesiacom.

Asteroid mal podľa webu EarthSky.org pri prelete rýchlosť približne 106-tisíc kilometrov za hodinu.

Ak by sa asteroid dostal do atmosféry, väčšia časť by zhorela, no je možné, že by niečo z neho pád prežilo a narazilo na povrch planéty.

Globálne škody by nespôsobil, postihnutá by však bola oblasť dopadu. Škody by záviseli na zložení telesa, rýchlosti, uhle vstupu a mieste dopadu.

Veľkosť 2018 GE3 je podľa odhadov tri až šesťkrát väčšia než Čeljabinský meteor, ktorý vo februári v roku 2013 vybuchol nad Ruskom. Spôsobil zranenia a značné škody.

Tlaková vlna vyrazila okná na budovách aj vo veľkej vzdialenosti a viac ako tisíc ľudí vyhľadalo zdravotnú pomoc.

Predbežné výpočty ukázali, že priblíženie asteroidu 2018 GE3 počas uplynulého víkendu bolo najbližšie od roku 1932.