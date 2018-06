Zoom: Ako vás oklamali, keď písali o Nemecku

Dokonca nemusíte vedome manipulovať verejnosť, tá to zvládne sama.

21. jún 2018 o 13:52 Tomáš Prokopčák

Odpad sa povaľuje na chodníku, zničený je všetok verejný aj súkromný majetok - to je pohľad do no-go zóny v Nemecku. Zase tí imigranti.

Ak by ste chceli načrieť do duše bežného nenávistného šíriteľa falošných správ, internet by bol skvelým miestom. A ešte lepším sociálne siete. Čo na tom, že faktami sa už nikto poriadne nezaťažuje.

Tak sa hitom nedávnych dní stalo video bez riadneho sprievodného textu. Upozornil naň český server Manipulatori.cz. Ľudia, ktorí ho šírili, ho automaticky dávali do súvisu s imigrantmi v Európe. Hovoria o Berlíne a Nemecku, ktoré ovládol islam.

Mnoho ďalších obviňuje multikulturalizmus a nemeckú kancelárku Angelu Merkelovú, ktorá vraj ťahá Európu do vojny.

Ako píše kolega Daniel Hoťka, len málo ľudí si na sociálnych sieťach všimlo, že nesedí prakticky nič.

Nanovo zverejnené video je rok staré, nepochádza z Berlína, ale z Hamburgu a na zábery zachytávajú dozvuky antiglobalistických protestov proti summitu krajín G-20.

Ak to trochu skrátime, nie, neporiadok nenarobili utečenci, ale odporcovia svetového prepájania.

Podobné správy však ukazujú zvláštny fenomén posledných týždňov a mesiacov. Dnes už nemusíte vypustiť žiaden úmyselný hoax. Dokonca nemusíte ani vedome manipulovať verejnosť – tá to zvládne sama.

Už sme si v Zoome rozprávali o vtipe, ktorý vypálil zle a ľudia uverili, že v Prahe idú zbúrať Karlov most. Teraz si zase časť verejnosti okamžite domyslela vlastný kontext.

Podobná situácia nastala aj nedávno, keď český server Parlamentní listy zverejnil rok staré video násilností z Paríža. Dal k nim jednoduchý popis "toto je Paríž". Ľudia násilnosti automaticky dávali do súvislosti s migračnou krízou, hoci zábery pochádzali z protestu parížskych taxikárov.

Normálne médiá si svoje informácie overujú. Povedia vám, ako to urobili a keď sa pomýlia, ospravedlnia sa. Tak ich najjednoduchšie spoznáte.

Príspevky, ktoré šíria čudné webstránky alebo anonymné kontá, by sme vždy mali brať s rezervou. A používať pri nich hlavu.

