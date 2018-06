Zoom: Vtip sa vymkol spod kontroly, šíri sa ako hoax

Ľudia uverili vtipu a začali ho šíriť ako pravdu.

7. jún 2018

Niekedy v tom nie je ani zlý úmysel, ani snaha ovplyvňovať verejnú mienku. Občas sa totiž stane, že za hoaxom sa ukrýva iba obyčajný vtip. Aj keď nie príliš podarený.

Posledné dni sa najmä prostredím českých sociálnych sietí šírila správa, že Praha príde o jednu zo svojich najslávnejších pamiatok. Obľúbený Karlov most je vraj poškodený, opraviť sa nedá, a preto ho treba zbúrať. A na jeho mieste postaviť modernú napodobeninu.

Až na fakt, že to nie je a nikdy nebola pravda.

Istý Martin Topič totiž vytvoril koláž, ktorá vyzerá ako správa českého portálu iDnes hovoriaca o konci známej pamiatky. Vraj steny mosta sú staré 700 rokov, opraviť už nejde a treba sa mosta zbaviť. A že to nariadila Európska únia, most už nespĺňa euronormy a treba túto správu zdieľať.

Autor to myslel ako vtip a z fanúšikov podobných hoaxov a falošných správ si chcel vystreliť práve tak, že to poslal do niekoľkých skupín, v ktorých sa stretávajú. V skutočnosti totiž podľa Manipulátoři.cz iba prerobil správu o búraní Výtoňskémo mosta.

To je pražský železničný most a podľa českých železničiarov má také problémy, že ho nemá zmysel opravovať. Keďže je však most pamiatkovo chránený, nahradiť by ho mohla presná kópia.

Fanúšikovia nepotvrdených a neoverených správ si však nič neoverovali. Výsledkom tak boli nielen vulgárne a rozhorčené reakcie, ale aj šírenie správy, ktorá mala byť pôvodne iba vtipom.

A poučenie? Veľké z toho žiadne nie je. Lebo viete aké to je, keď treba vysvetľovať vtipy.

