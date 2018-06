Zoom: Po konci dinosaurov sa planéta zmenila na teplé peklo

Trvalo stotisíc rokov, kým skončilo globálne otepľovanie.

4. jún 2018 o 13:23 Tomáš Prokopčák

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vypočujte si podcast

https://www.podbean.com/media/player/ma452-9280a0?from=site&vjs=1&skin=1&fonts=Helvetica&auto=0&download=0

V tom čase sme boli ešte maličké, bezvýznamné cicavce ukrývajúce sa po rôznych norách a dierach. Presnejšie, naši predkovia vtedy takí boli.

Pred zhruba 65 miliónmi rokov však našu planétu zasiahlo jedno či dve ohromné telesá, ktoré všetko zmenili. Náraz planétky nielenže uštedril smrteľnú ranu už pomaly ustupujúcej ére dinosaurov, zároveň umožnil ďalší vývoj našej línie.

Vedcov však dlho zaujímalo, ako dlho trvali následky po tomto náraze. A nový výskum naznačuje nielen to, že oveľa dlhšie, ako sme predpokladali... ale zároveň nám ukazuje, že naše problémy s klimatickou zmenou budú rovnako pretrvávať veľmi veľmi dlho.

Ten náraz bol ohromný. Planétka či dvojica planétok, ktoré narazili do Zeme, pritom mali len zhruba sedem až štrnásť kilometrov. Ak si to porovnáte s veľkosťou a hmotou Zeme, je to zanedbateľné číslo.

Lenže, toto teleso či telesá narazili príliš rýchlo. Do atmosféry našej planéte zdvihli rozsiahle mračná trosiek a prachu, uvoľnilo sa ohromné množstvo oxidu uhličitého a nastalo globálne otepľovanie. Trochu podobné tomu dnešnému.

Podľa štúdie v magazíne Science sa teraz vedci pozreli do fosílnych záznamov a skúmali, ako dlho takéto oteplenie pretrvalo. Prezradili im to odlišné izotopy kyslíka, ktoré vznikajú pri rôznych teplotách.

Výskumníkov šokovalo, keď zistili, že oteplenie trvalo až stotisíc rokov – oveľa dlhšie, než si pôvodne mysleli. Na niektorých miestach to bolo 5 stupňov, inde však dokonca desať.

To je zlá správa, aj pre nás dnes. Hovorí totiž, že dôsledky nášho konania a klimatická zmena môžu pretrvávať po tisícročia. A aj keby sme dnes prestali vypúšťať skleníkové plyny, Zem sa nielenže nespamätá okamžite.

Nespamätá sa ešte veľmi dlho.

Ďalšie zaujímavé správy zo sveta vedy:

Americká NASA vytvorila interaktívny nástroj, vďaka ktorému sa môžeme vybrať na výlet k mimozemským planétam. Ponúka 360-stupňové vizualizácie svetov, podľa parametrov, ktoré si zadáte.

Ľadové srdce naznačuje, že Pluto vzniklo z miliardy komét. Vedci totiž odhalili chemické zložene trpasličej planéty a to rozpráva príbeh o jej dávnej minulosti.

Krv nemusí byť iba červená. Niektoré zvieratá ju majú zelenú či fialovú. Farbu krvi ovplyvňuje štruktúra pigmentu a tá môže byť rôzna.