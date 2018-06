Zoom: Vytvorili ľudsko-kurací hybrid, pomôže odhaliť tajomstvá vývoja

Nový objav prinesie revolúciu v medicíne.

1. jún 2018 o 14:17 Tomáš Prokopčák

Predstavte si, že je pred vami oplodnená bunka a začne sa deliť. Máte zhluk buniek a... a teraz nastáva tá dôležitá fáza. Ak sa chce zhluk buniek zmeniť na zárodok a embryo a neskôr na plod, jednoducho musia bunky vedieť, kde je hore. A čo je vpravo, vľavo a naspodku.

Znie to jednoducho, ale jednoduché to nie je. A ak sa rozprávame o ľudských bunkách, tobôž nie.

Prečo? Pretože takýto výskum sa legálne nemôže vykonávať. Toto sú totiž procesy, ktoré začínajú na konci druhého týždňa vývoja ľudského zárodku. No v tomto okamihu musia vedci svoje experimenty ukončiť.

Julian Huguet pre Discovery News vysvetľuje, prečo je výskum ľudských embryí a embryonálnych kmeňových buniek taký dôležitý. No zároveň je eticky kontroverzný a zárodky sa musia zničiť po 14 dňoch. Ďalej si biológovia neporadia a nemôžu skúmať, čo sa deje.

Tím z Rockefellerovej univerzity však urobil zásadný objav. Výskumníci v magazíne Nature ukázali spôsob, ako robiť pokusy, dodržiavať pravidlá a zároveň nepoužívať ľudské embryá. Presnejšie, ako skombinovať ľudské bunky s kuracími tak, aby vedci vývoj sledovali na kuracích embryách.

Podarilo sa im totiž získať ľudské embryonálne kmeňové bunky, ktoré kultivovali. Dostali tak práve bunky, ktoré v zárodkoch organizujú ostatné bunky a hovoria im, čo majú robiť.

Tie následne preniesli do kuracích embryí starých dvanásť hodín, čo je obdoba dvojtýždňových ľudských. A proces sa naštartoval, takže vedci mohli sledovať, čo sa medzi bunkami deje. Dokonca začala vznikať nervová sústava.

Metóda je obrovským pokrokom práve preto, že umožňuje skúmať bunkové procesy bez toho, aby výskumníci experimentovali s ľudskými embryami a ich vývojom.

No niektorí odborníci už upozorňujú, že je to stále iba model, akási pomôcka. Ale nie je to skutočný vývoj ľudského plodu. A nie všetky výsledky tak musia byť správne.

