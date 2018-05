Zoom: Umelá inteligencia šokovala vedcov, podobá sa na náš mozog

Ako sa počítač vybral cestou biologickej evolúcie.

30. máj 2018 o 10:07 Tomáš Prokopčák

Keď sa raz budú písať dejiny umelej inteligencie, hneď na začiatku sa spomenú posledné dva či tri roky.

Nielenže nedávno umelá inteligencia porazila najlepších ľudí v tradičnej hre Go, nielenže sa umelá inteligencia túto hru naučila hrať sama od seba alebo si dokázala vytvoriť komunikáciu, ktorej poriadne nerozumieme.

Teraz sa už umelá inteligencia naučila pohybovať aj v bludisku. A používať skratky. Ak by ste hľadali osobnosť tohto týždňa, pokojne ňou môže byť DeepMind.

Neurovedec Caswell Barry opisuje počítačový program, akúsi umelú neurónovú sieť, ktorú vytvorili na základe ľudského mozgu.

Naučila sa pohybovať v labyrinte a keď vedci postavili v labyrinte skratky na miestach, ktoré boli predtým zablokované, umelá inteligencia sa ich okamžite naučila používať... bez cudzej pomoci.

Ukázalo sa tiež, že umelá inteligencia si na navigáciu sama vytvorila štruktúry, ktoré pripomínajú tie v našich mozgoch. Pritom len v roku 2014 dostali vedci za objav takýchto sietí a schém v našich mysliach Nobelovu cenu.

Prečo je to také dôležité, dokonca dôležitejšie ako víťazstvo v šachu či v Go? Navigácia sa považuje za zložitú mentálnu úlohu, obzvlášť v neznámych priestoroch. Je to ťažšie, ako vyhrávať v nejakej stolovej hre.

DeppMind to zvládol. Otázkou teraz je, či vôbec existujú veci, ktoré by umelé inteligencie zvládnuť nemuseli. A veci, ktoré by sme im nemali vôbec dovoliť. Rozprávať by vedeli v spoločnosti Google, ktorá momentálne čelí veľkej vzbure vlastných zamestnancov: zistilo sa, že služby svojich umelých inteligencií dodáva armáde.

V najpoužívanejších procesoroch našli výskumníci z Microsoftu a Googlu ďalšiu závažnú chybu. Chyba sa týka procesorov spoločností Intel, AMD a architektúry ARM. Firmy už povedali, že chystajú opravy.

Pohyby robotov vyzerajú čoraz prirodzenejšie. Roboty od Boston Dynamics sa už naučili nielen behať a skákať, ale zvládajú sa aj samé orientovať v priestore.

Programy, ktoré sa teraz trénujú hraním počítačových hier, môžu spôsobiť problémy. Britské ministerstvo obrany varuje, že by ich v budúcbnosti mohli využiť pri kyberútokoch.