Zoom: Behajte a hýbte sa. Inak sa čosi stane s vašim mozgom

Čo ukázala spojitosť medzi pohybom a mozgom.

29. máj 2018 o 9:59 Tomáš Prokopčák

Vypočujte si podcast

Mali by sme chodiť a plaziť sa, kľačať aj skákať, sadať si aj vstávať, jednoducho sa hýbať, kývať nohami a zapájať svaly. Tak znie jednoduchý návod, ako pomôcť našim nervovým systémom.

Biológovia mali dlho podozrenie, že znížená pohybová aktivita môže mať vplyv nielen na pohybovú sústavu a naše celkové zdravie, ale konkrétne aj na naše mentálne kapacity.

Teraz to dokazuje nový výskum Milánskej univerzity, aj keď zatiaľ len na myšiach. Štúdia ukázala, čo sa stane s mozgom, keď telo nemá dosť pohybu, presnejšie, dosť pohybu nôh. Pomôcť by to mohlo aj pri lepšom pochopení roztrúsenej sklerózy či Parkinsonovej choroby.

Vedci zabránili pokusným zvieratám používať zadné nohy zhruba na mesiac, no inak sa zvieratá správali normálne. Normálne jedli a nevykazovali ani zvýšené hladiny stresu. Potom sa biológovia pozreli, čo takýto pohybový problém robí s ich mozgami.

Zistili, že množstvo neurálnych kmeňových buniek pokleslo až o 70 percent a úplne nedospeli ani ostatné mozgové bunky. Jednoducho, pohyb, konkrétne pohyb nohami sa ukázal ako zásadný pre zdravé fungovanie mozgu.

Dôvodom podľa štúdie vo Frontiers in Neuroscience je, že používanie nôh vysiela do mozgu signály kľúčové pre vznik zdravých mozgových buniek. Obmedzenie pohybu totiž znižuje množstvo kyslíku v tele, čo mení prostredie aj metabolizmus organizmu. A vplyv to má aj na gény dôležité pre zdravé získavanie energie v bunkách.

Nový výskum teraz vysvetľuje, prečo sa pacientom s postupujúcim pohybovými problémami zároveň tak rýchlo zhoršuje mentálny stav. A prečo sa chémia v tele mení aj astronautom.

Jednoducho: poučenie je ľahké. Kým môžete, behajte a hýbte sa. Mozog vám bude fungovať lepšie.

