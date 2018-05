Klik: Google dobieha Amazon na trhu, ktorému vládne

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. O umelej inteligencii v poľnohospodárstve, domácich hlasových asistentoch a ideálnych fotoaparátoch na letné dovolenky.

26. máj 2018 o 0:40 Dávid Tvrdoň, Matúš Paculík

Prehľad tém

Ako farmári využívajú umelú inteligenciu? Jedným z príkladov je spoločnosť AeroFarms, ktorá vďaka spolupráci s Dell a investíciou od firmy Ikea vyvíja hydroponické pestovanie plodín v mestách. Ďalším príklad je spolupráca IBM a ich umelej inteligencie Watson s dánskymi farmármi. Vďaka novej technológii dokážu farmári lepšie prispôsobovať chovanie dobytka. (Medium)

Amazon má na trhu domácich hlasových asistentov vážnu konkurenciu a nie je to Apple . Na konci prvého kvartálu roka 2017 odhadovali analytici, že spoločnosti Jeffa Bezosa patril viac ako 80-percentný podiel na trhu domácich hlasových asistentov. To znamenalo približne 2 milióny predaných zariadení. V treťom kvartáli 2018 to bol dvojnásobok, teda 4 milióny zariadení. Avšak Amazon tým získal len 44-percentný podiel trhu. Google predal za prvý kvartál 2018 viac ako 2 milióny zariadení, Alibaba 700-tisíc, nasleduje Apple so 600-tisíc predanými kusmi HomePodu, a potom 200-tisíc Xiaomi. (Digital Trends)

Ako si vybrať najlepší fotoaparát podľa toho, čo chcete fotiť. Budete fotiť prírodu, nočné potulky mestom, šport, alebo len rodinné udalosti? Prvým krokom pri výbere fotoaparátu je určenie jeho hlavného využitia a aj frekvencie fotenia. Je totiž zbytočné si kupovať drahý fotoaparát, ak ho budete potrebovať len pár krát do roka na nevýznamné udalosti. Vtedy vám totiž dostatočne poslúži aj kvalitný smartfón. (SME Tech)

