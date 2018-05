Pozemské deti nemajú na Marse šancu

Budú kolonizátormi červenej planéty ľudia so zmenenou DNA?

25. máj 2018 o 17:02 Michal Ač

BRATISLAVA. Podľa najodvážnejších vizionárov je kolonizácia červenej planéty prakticky pred dverami. Vedci však realisticky upozorňujú, že uskutočniť ju môžu len ľudia, ktorí na to budú pripravení po všetkých stránkach: psychicky, ale najmä fyzicky.

Autori štúdie z Poľska predpokladajú, že perspektívni osadníci Marsu by mali mať prispôsobenú DNA. Inak si možno iba ťažko predstaviť, že by v tamojších podmienkach mohli mať deti. A bez nových generácií nemožno zabezpečiť dlhodobo udržateľnú ľudskú kolóniu nikde vo vesmíre.

Pozemské tehotenstvo vrátane samotného pôrodu nie je nič príjemné. Na Marse to však bude ešte komplikovanejšie. Zatiaľ nie je isté, ako možno prekonať reťazec problémov spojených s reprodukciou tamojšieho osadenstva.

Ak sa nevyriešia včas, mohlo by to prípadnú kolóniu priviesť až ku kolapsu bez ohľadu na to, že by sa naplnili vízie Elona Muska a iných prorokov o úspešnom lete na červenú planétu už v najbližších rokoch.

Hlavné nebezpečenstvo

Problémom reprodukcie na Marse sa venuje štúdia zverejnená v časopise Futures. Členmi autorského tímu z Univerzity informačných technológií a manažmentu v Rzesowe sú aj Brazílčan a Američan.

Osadníci sa podľa štúdie budú stretávať minimálne s dvoma zásadnými problémami. Prvým je všadeprítomná radiácia. Keďže marsovská atmosféra je veľmi riedka, prepúšťa viac slnečných lúčov, ako sú ľudia zyvknutí. A pretože nemá ani dostatočnú ochranu, ktorú pozemšťanom poskytuje magnetické pole, prepúšťa kozmické lúče.