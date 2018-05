Objavili monštróznu čiernu dieru. Každé dva dni zožerie hmotu ako Slnko

Ak by bola v strede našej galaxie, bola by desaťkrát jasnejšia ako Mesiac v splne.

16. máj 2018 o 17:56 Renáta Zelná

SIDNEY, BRATISLAVA. Je ako monštrum, ktoré každé dva dni pohltí objem hmoty zodpovedajúcu nášmu Slnku.

Austrálski vedci objavili supermasívnu čiernu dieru, ktorá je najrýchlejšie rastúcim známym objektom vo vesmíre.

Svoj objav podrobne opisujú v štúdii, ktorú uverejnia v časopise Publications of the Astronomical Society of Australia.

Na výpočet rastu čiernej diery použili vedci dáta z najnovšej mapy našej galaxie a okolitého vesmíru.

Prežiarila by všetky hviezdy

Supermasívna čierna diera sa nachádza uprostred kvazaru, ktorý je od našej slnečnej sústavy veľmi vzdialený. Kvazar je vysokoenergetické jadro galaxie, ktoré obklopuje supermasívnu čiernu dieru.

“ Ak by toto monštrum sedelo v strede našej galaxie, bolo by zdanlivo desaťkrát jasnejšie ako Mesiac v splne. „ autor štúdie Christian Wolf

Keď vedci dieru pozorovali, zistili, že má veľkosť ako dvadsať miliárd Sĺnk a každých milión rokov narastie o jedno percento.

"Táto čierna diera rastie tak rýchlo, že žiari tisíckrát jasnejšie ako celá galaxia. Príčinou sú plyny, ktoré každodenne nasáva, pričom vzniká trenie a teplo," povedal autor štúdie Christian Wolf z Austrálskej národnej univerzity.

Svoje svetlo vyžiarila pred viac ako dvanásť miliardami rokov.

"Ak by toto monštrum sedelo v strede našej galaxie Mliečna cesta, bolo by zdanlivo desaťkrát jasnejšie ako Mesiac v splne. Vyzerala by ako veľmi jasná a zreteľná hviezda, ktorá by prežiarila všetky hviezdy na oblohe."

Keby bol novoobjavený kvazar skutočne uprostred našej galaxie, život na Zemi by bol nemožný. Vyžaruje totiž veľké množstvá röntgenových lúčov.

Sú vzácne

Podobné veľké a rýchlo-rastúce čierne diery sú veľmi vzácne. K nájdeniu tejto najnovšej vedcom pomohli dáta z družice Gaia, ktorú prevádzkuje Európska vesmírna agentúra. Družica sleduje nepatrné pohyby nebeských objektov.

Vďaka dátam z družice zistili, že objekt sa nehýbe a musí byť teda veľmi vzdialený a pravdepodobne patrí medzi kvazary.

"Nevieme, ako sa tejto čiernej diere podarilo takto narásť ešte v raných dňoch nášho vesmíru. Cieľom nášho lovu je nájsť ešte rýchlejšie rastúce čierne diery," dodáva Wolf.

V budúcnosti vďaka veľkým pozemným teleskopom a týmto supermasívnym jasným hviezdam budú môcť vedci priamo zmerať rozpínanie vesmíru.

