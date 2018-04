Klik: Môže byť lídrom v umelej inteligencii Francúzsko a Európa?

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Emmanuel Macron vytvoril miliradový fond pre vývoj umelej inteligencie, nové čipy Apple, Spotify na burze a Facebook stále vysvetľuje úniky.

6. apr 2018 o 23:21 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Prehľad tém:

Apple opúšťa čipy Intelu a od roku 2020 chce používať vlastné. Intel nemá bezprostredný problém, podľa Bloomberu len 5 percent tržieb tvoria dodávky Applu - má ale veľký výhľadový problém. (The Verge)

Herné laptopy aktuálne kúpite za menej ako 1000 eur. Súvisí to s cyklom vývoja herných konzol. (Engadget)

Francúzsko chce byť svetovým lídrom vo vývoji umelej inteligencie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron predstavil 1,5 miliardový štátny fond na podporu vývoja pre firmy, startupy aj vedecké laboratóriá. Vo veľkom rozhovore pre magazín Wired povedal, že sa chcú sústrediť najmä na využitie umelej inteligencie v mobilite a zdravotníctve. V najbližších rokoch má za cieľ pritiahnuť do Paríža svetové špičky v odbore. (Wired)

Apple prebral Googlu šéfa pre vývoj umelej inteligencie. John Giannandrea bude zodpovedať priamo Timovi Cookovi a bude tak len jedným zo 16 ľudí. To tiež znamená, že jeho vplyv v Apple bude od začiatku veľmi veľký, a tiež to, že firma bude meniť smer, ktorým sa doteraz v tejto oblasti uberala. (The New York Times)

Ako sa klasifikujú autonómne autá? Automobilky využívajú stupnicu piatich úrovní Zlom prichádza pri treťom stupni, kedy za vodiča začína rozmýšľať auto. (SME.sk)

Spotify úspešne vstúpilo na burzu, trhová hodnota prevýšila pôvodné odhady. Spotify zvolilo netradičný prístup predaja vlastných akcií priamo na burze a nie cez investičné banky. Na konci prvého dňa bola cena jednej akcie 149 amerických dolárov, vďaka čomu trhová hodnota spoločnosti dosiahla 27 miliárd amerických dolárov. (Recode)

Uprostred oceánu je cintorín vesmírnych lodí. Pochovali tam aj stanicu Mir Bod Nemo sa nachádza 2688 kilometrov od najbližšej pevniny. Aj ISS je k nemu bližšie. (SME.sk)

Facebook správy:

Mark Zuckerberg a vedenie Facebooku diskutovalo s novinármi o nedávnych kauzách, ich ďalších krokoch a chystaných opatreniach. Zverejnili kompletný prepis. (Facebook)

Facebook zverejnil nový odhad počtu zasiahnutých používateľov, ktorých profily mohla získať Cambridge Analytica. Podľa neho to mohlo byť až 87 miliónov. Podľa niektorých analytikov ešte nejde o finálne číslo a odhadujú, že sa môže meniť. (Facebook)

Chystané európske nariadenie GDPR - zákon o ochrane osobných údajov Facebook nerozšíri na ostatné krajiny, len v nejakej upravenej obmedzenej verzii. (TechCrunch)

Facebook oznámil zmeny v údajoch, ktoré doteraz poskytovali vývojárom. Zmeny majú obmedzujúci charakter a prekvapivé je množstvo toho, čo všetko sociálna sieť tretím stranám sprítupnila (Facebook)

Magazín Vox urobil s Markom Zuckerbergom veľký rozhovor. (Vox.com)

