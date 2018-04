Viceprezident herných štúdií Sony: Budúcnosť hrania je aj vo virtuálne realite

O budúcnosti hrania a najlepších hrách vo virtuálnej realite hovorí senior viceprezident celosvetových štúdií Sony Michael Denny.

3. apr 2018 o 16:12 Péter Birkás

Jedna z hier, na tkorú sa tento rok oplatí tešiť je podľa Michaela Dennyho God of War. Vyjde 20. apríla 2018.(Zdroj: God of War)

Aká je vaša obľúbená hra, z tých, ktoré ste najnovšie predstavili?

„Vždy je ťažké vybrať si jednu z hier. Ale myslím si, že krása Playstation Virtual reality (VR) je, že máte takú veľkú rozmanitosť zážitkov. Funguje už osemnásť mesiacov a skúsenosti sa neustále zlepšujú. Môžete na ňom hrať už aj veľké RPG ako Skyrim a Resident Evil.

Zameriavame sa aj na zákazkové hry od veľkých vývojárskych tímov ako napríklad Firewall či Blood and Truth, kde vás umiestnime priamo do diania akčnej adventúry. Ale aj na menšie zážitky, ktoré sú nádherne stvorené pre VR ako Moss, ktorá má skvelý audio aj vizuálny dizajn a cit pre detail herného sveta.

Máme aj známe hry, ktoré sa vracajú v novom VR šate ako napríklad pretekársku hru WipEout, ktorej VR verziu si teraz môže stiahnuť každý, kto hru vlastní na Playstation 4.“

Spomenuli ste, že Playstation VR je staré jeden a pol roka, aké sú najväčšie lekcie, ktoré ste sa za tento čas naučili?

Pri Playstation VR musíme myslieť hlavne na to, že dlho existovala diskusia o tom, aká by bola virtuálna realita, aké by bolo hrať v nej hry. My v Playstation máme zakódované v DNA, že chceme našim hráčom prinášať nové a vzrušujúce skúsenosti. Takže, keď sme pred osemnástimi mesiacmi mali možnosť urobiť to, bolo to skvelé.

Učíme sa celý čas z hľadiska dizajnov, ktoré fungujú najlepšie, aké sú najlepšie spôsoby využitia technológie, či už ide o hru alebo iný obsah.“

Existuje niečo, čo by ste na Playstation VR zmenili, ak by ste začínali odznova?

„Nie je to o zmene alebo novom začiatku. Je to o vzrušení zo spustenia virtuálneho systému pre Playstation, kde už máme tristo hier a nové hry neustále prichádzajú. A každá z týchto hier sa postupom času zlepšuje. Je to vzrušujúce žiť v tejto dobe.“

Predali ste už viac ako dva milióny kusov Playstation VR. Ste s týmto číslom spokojný?

„Vždy je skvelé byť lídrom na trhu a v žánri, v ktorom pracujete. Dnes (streda 28.3. pozn. red.) sme oznámili aj zníženie ceny systému, takže teraz je ešte dostupnejší pre ľudí, ktorí sa chcú dostať do virtuálnej reality.“

Čakali ste, že Playstation VR bude tak úspešné, alebo vás to prekvapilo?

„Vždy, keď spúšťame niečo nové, dúfame, že sa to fanúšikom bude páčiť. Jasne vidíme, že nový zážitok je odlišný a ľudia, ktorí ho skúšajú, ho milujú a chcú viac.“

Prečo je podľa vás Playstation VR systém lepší, ako u vašej konkurencie?

„U nás je to vždy o skvelom obsahu a zážitku, ktorý je nielen vzrušujúci ale aj použiteľný. V Playstation VR môžeme vidieť neustále sa zlepšujúci obsah.“

Je VR budúcnosťou hrania alebo len jeho súčasťou? Budeme jedného dňa hrať všetky hry vo virtuálne realite?

„Virtuálna realita je dozaista obrovskou súčasťou budúcnosti hrania. Keď to raz vyskúšate, úplne pochopíte, prečo to tak je. Ide o tú rozdielnosť v zážitku z hrania, ktorá tento formát posúva vpred. Som absolútne presvedčený, že ide o súčasť budúcnosti.“

Čo robí virtuálnu hru dobrou a príjemnou?

„V prvom rade je to rozdiel medzi hraním hry na obrazovke televízie, kedy sa na herný svet pozeráte akoby cez okno. S VR ste v strede tohto sveta. Všetci tvorcovia hier musia o hre rozmýšľať inak, hlavne o dynamike sveta okolo vás.

Je to stále o zisťovaní, ktoré návrhy fungujú najlepšie v tretej osobe, v prvej osobe, v rôznych veľkostiach hier, pri rôznych akciách či ovládačoch. Môžete používať ovládače DualShock, Move alebo špeciálne zameriavacie ovládače. Tvorcovia hier so všetkými týmito vecami stále experimentujú a snažia sa zlepšovať.“

Ktorá hra pre Playstation VR je zatiaľ najúspešnejšia?

„Predaje nebudem komentovať, ale mnohé mali úspech v rôznom slova zmysle. Niektoré z úplne prvých hier, ako Playstation VR World vzbudili veľký záujem, ukázali obrovskú rozmanitosť drobných zážitkov, ktoré ľuďom pomohli lepšie pochopiť virtuálnu realitu.

Úspech je, aj keď hry ako Farpoint predstavili zameriavacie ovládače a ukázali ich schopnosti. V poslednej dobe sú zaujímavé hry ako Moss, ktorá ukazuje nové chápanie virtuálnej reality.“

Ako sa v Sony rozhodujete, ktorú hru alebo štúdio podporíte?

„Hľadáme koncepty, u ktorých cítime, že budú vzrušujúce pre našich hráčov. Popravde je na štúdiách a tvorcoch hier prichádzať s týmito nápadmi.

Môže to byť čokoľvek od nových značiek až po existujúce hry, ktoré prerobia do VR. Od štúdií chceme najmä, aby prejavili vášeň, ktorú neskôr pretavia do skvelého herného zážitku.“

Čo si myslíte o tom, keď hry ako Bravo Team dostávajú veľa zlých hodnotení. Na webe Gamerankings má hra 36 percent. Ako sa cítite, keď tie recenzie čítate? Pomáhajú vám pri vylepšovaní hier?

„Je naozaj sklamaním, keď je hra zle prijatá. So strednou líniou virtuálnej reality sa neustále učíme, čo môže a čo nemôže fungovať. Experimentujeme a ideme do rizika.

Ale viete, počúvame spätnú väzbu a učíme sa z nej. Aj pri hrách ako Bravo Team dbáme na to, aby sme ich zaplátali a vylepšili. Učíme sa pre budúcnosť.“

Na menších trhoch dostávajú niektoré hry aj titulky v miestnom jazyku. Ako sa Sony rozhoduje, kedy a pre akú hru ich poskytne?

„Rozprávame sa o tom s tvorcami, niektoré hry sú celé lokalizované, niektoré majú iba textovú lokalizáciu. So zástupcami jednotlivých teritórií sa vždy rozprávame o tom, čo je najlepšie riešenie pre danú hru.“

Na ktorú exkluzívnu hru pre Playstation 4 sa tešíte tento rok?

„Je to ťažký výber. Vychádza nám God of War, čo bude absolútne úžasná hra. Hneď za ňou nasledujeme s hrami ako Detroit, Spiderman, Days Gone. Pre mňa sú zaujímavé aj inovatívne hry ako Concrete Genie.“

Rozhovor sme uverejnili so súhlasom autora z maďarského spravodajského webu 24.hu.