Hororové výkriky a plynulá jazda. Vyskúšali sme Playstation VR

Budúci týždeň prinesie Sony virtuálnu realitu aj na Slovensko. Čo od nej môžete očakávať?

7. okt 2016 o 15:59 Michael Kasarda, Renáta Zelná

BRATISLAVA. Ste v oceľovej klietke a pomaly sa ponárate na dno oceána. Cestou dole okolo vás plávajú rôzne druhy rýb a pestrofarebné medúzy. Zrazu zastavíte. Pod vami je vrak lode a chvíľu ho pozorujete.

V tmavých vodách sa niečo pohne. Žralok. Niekoľkokrát okolo vás prepláva a keď už si myslíte, že vás nechá na pokoji, začne čeľusťami narážať do klietky a odtrhne jej prednú časť. Žralokovi už nič nestojí v ceste.

Podobnú situáciu môžete od budúceho týždňa zažiť naozaj. Teda skoro. Spoločnosť Sony spustí predaj nového systému pre virtuálnu realitu PlayStation VR už 13. októbra aj na Slovensku. Jeho cena sa má pohybovať okolo 399 €, zakúpiť si k nemu treba aj Playstation 4, ktorého cena sa začína na 299 €.

Hneď od prvého dňa si budú môcť hráči vybrať z množstva hier: Rigs, VR Worlds, Unitl Dawn: Rush of Blood, Super Stardust, Hustle Kings, Tumble VR. Vydavatelia ako 2K Games, Electronic Arts Inc., Ubisoft Entertainment a mnohí ďalší pracujú na vývoji viac než 160 nových titulov. Päťdesiat z nich bude na trhu už do konca tohto roka.

V redakcii sme vyskúšali arkádovú pretekársku hru DriveClub VR a London Heist a simuláciu Ocean Descent, hororovú hru Unitl Dawn: Rush of Blood.

Na ceste k budúcnosti gamingu

Redakcia auto.sme.sk sa nenechala zlákať lacnou hororovou senzáciou a chcela vyskúšať, ako s Playstationom VR fungujú závodné hry. Skutočným umením programátorov virtuálnej reality je predsa čo najvernejšie naprogramovať činnosť, s ktorou sa v auto.sme.sk každodenne stretávame - šoférovanie auta.