Klik: Robotické včely môžu začať opeľovať Spojené štáty

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Aj o nových iPadoch od Apple, robotických včelách Walmartu a pochmúrnej budúcnosti TV (lebo Netflix).

30. mar 2018 o 23:19 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

https://www.podbean.com/media/player/dd8bk-8e5001?from=yiiadmin&skin=1&btn-skin=108&share=1&fonts=Verdana&auto=0&download=1&rtl=0

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Prehľad tém:

Apple predstavil nové iPady a programy pre vzdelávanie. Netradične v Chicagu prebehlo predstavovanie noviniek od Apple. Šéf spoločnosti Tim Cook a jeho kolegovia okrem nového iPadu predstavili aj rôzne vylepšenia pre školy, ktoré uľahčujú výučbu ("len za 299 $"). Nové iPady už majú prispôsobenú obrazovku pre Apple Pencil, sú rýchlejšie a dostupné aj pre bežný predaj. (The Verge)

Google predstavil ChromeOS tablety ako konkurenciu pre nové iPady. Budú stáť rovnako ako nové iPady (329 $). Pre Google ich vyrába firma Acer pod názvom Chromebook Tab 10. Tablety používajú rovnaký operačný systém ako Pixelbooky od Google. To znamená, že používatelia majú k dispozícii prístup k množstvu prispôsobených aplikácií. (9to5Google)

Walmart si patentoval “drony na opeľovanie” - robotické včely. Šesť patentov od Walmartu naznačuje, že ich chce firma aplikovať ako poľnohospodárske drony. Walmart je americká maloobchodná spoločnosť prevádzkujúca reťazec diskontných obchodných domov. Práve rozšírenie portfólia by mohlo spoločnosti pomôcť v budúcnosti, najmä ak dnes čoraz viac ľudí nakupuje cez Amazon. (CB Insights Research)

Je budúcnosť internetu pre domácnosti wifi alebo 5G? Foxconn, taiwanská firma, ktorá pre Apple vyrába iPhony, kúpila spoločnosť Belkin. Tá vlastní značku routerov Linksys a zariadenia na automatizáciu domácnosti Wemo - inteligentná zásuvky, senzory a podobne. Až budúcnosť ukáže, či domácnosti prejdú na mobilný internet alebo budú chcieť kvalitnejšie routre. (The Verge)

Googlu hrozia roztrhaním aj veľkou pokutou. Eurokomisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová v rozhovore pre Telegraph povedala, že Google musí mať pred sebou hrozbu toho, že Európska komisia donúti firmu sa rozdeliť - túto hrozbu používali proti Microsoftu. (The Telegraph) Americký súd zas hrozí Googlu pokutou 9 miliárd za to, že neprávne použil program Java v operačnom systéme Android pre mobilné telefóny. (AppleInsider)

Budúcnosť TV je pochmúrna, streamovacie spoločnosti jej neprajú. Po Amazone vstupuje do zábavného priemyslu aj Apple a pomerne vo veľkom - prvá hlásená investícia na rok 2018 bola v rozsahu miliardy amerických dolárov a už teraz spoločnosť hlási, že to prestrelí. (The New York Times)

Mladí Angličania pozerajú viac Netflix ako BBC. (The Guardian)

Amazon predbehol Netflix a natočí najdrahší seriál pre svoju streamovaciu službu. (Deadline)

Americké televízne spoločnosti plánujú do roku 2022 spustiť vlastné streamovacie služby. (Bloomberg)

Aplikácia HQ Trivia, cez ktorú môžu používatelia dvakrát denne súťažiť o peňažnú odmenu, získava viac a viac veľkých sponzorov. (The Verge)

Facebook má za sebou ďalší zlý týždeň:

Sociálna sieť oznámila, že upraví a uľahčí nastavovanie súkromia a bezpečnosti pre používateľov aj ľahšiu správu pripojených aplikácií. (The Wall Street Journal)

Mark Zuckerberg sa ospravedlnil cez papierové noviny vo Veľkej Británií. (CNN)

Facebook mal v máji predstaviť "Portal" - videochat hlasového asistenta, no pre kauzu Cambridge Analytica svoj produkt predstaví neskôr. (Cheddar)

Prehliadač Firefox zabezpečí, aby jeho používateľov nesledoval Facebook na iných weboch. (Mozilla blog)

Elon Musk nariadil stiahnuť Facebook stránky Tesly a SpaceX. (Al Jazeera)

Playboy tiež odchádza z Facebooku, na Instagrame však zostáva. (Hollywood Reporter)

Spravili sme chybu, máte pripomienku?

Napíšte nám na adresu: ondrej.podstupka@sme.sk alebo david.tvrdon@smeonline.sk, prípadne do skupiny na Facebooku.

Podcasty SME

SME každý pracovný deň ráno vydáva denný spravodajský podcast Dobré ráno, ktorý ponúka prehľad najdôležitejších správ dňa.

Podcast Tech_FM, ktorý vzniká v spolupráci s Rádio_FM, sa venuje dvom vedeckým alebo technologickým správam týždňa.

Diskutovať o podcastoch môžete s nami vo facebookovej skupine: Podcastový klub denníka SME. Nových členov schvaľujeme zvyčajne pár minút po prihlásení.