Harpúnou na vesmírny odpad. Airbus vyvíja jednoduchý systém zachytávania

Na obežnej dráhe Zeme sa nachádzajú tisíce trosiek a úlomkov.

16. mar 2018 o 16:03 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Vyhorené stupne nosných rakiet, nefunkčné satelity alebo aj trosky a úlomky, ktoré vznikli po kolízii s inými objektmi na obežnej dráhe Zeme.

Prečítajte si tiež: Čínska stanica nekontrolovane padá k Zemi. Nevedia, kam dopadnú trosky

Všetok tento kozmický odpad predstavuje hrozbu nielen pre satelity, ale aj lety do vesmíru.

Letecká spoločnosť Airbus preto pracuje na projekte špeciálnej metrovej harpúny pripevnenej na pevnom lane.

Vystrelili by ju smerom k objektu, ktorý by loď zatiahla do atmosféry, kde by zhorel. Airbus pracuje na systéme už niekoľko rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Ako nôž maslom

Harpúnu navrhujú tak, aby dokázala zachytiť jeden z najväčších neaktívnych objektov, ktoré sa nachádzajú na obežnej dráhe. Ide o už nefuknčný satelit Envisat, ktorý do vesmíru vypustila Európska vesmírna agentúra (ESA).

Satelit, ktorý mal skúmať zemský povrch, počasie a mapovať povrch, má hmotnosť osem ton a prestal fungovať v roku 2012.

"Ak sa nám podarí navrhnúť harpúnu, ktorá by zvládla zachytiť Envisat, potom by dokázala zachytiť každý iný druh odpadu vrátane stupňov nosných rakiet," vysvetľuje pre BBC projektový inžinier Alastair Wayman.

Prečítajte si tiež: Tašky s odpadom aj dvojdolárovky. Aké veci nechali astronauti na Mesiaci?

Súčasné testovanie prebieha na zemi v zariadeniach spoločnosti. Harpúnu vystreľujú pomocou stlačeného vzduchu do panelov, ktoré vyrobili z podobných materiálov ako satelit. Zvyčajne ide o tri centimetre hrubý kompozitový materiál s množstvom hliníka.

"Harpúna prechádza cez panely ako nôž maslom," hovorí Wayman.

Keď harpúna prerazí cez panel, otvoria sa ozubené hroty, ktorými sa zachytí o vnútrajšok a nepustí. Výhodou harpúny je jednoduchosť a priamočiarosť použitia.

Mnohé objekty na obežnej dráhe sa budú točiť rôznymi smermi, čo sťažuje prácu napríklad s robotickými rukami. Harpúnu stačí namieriť a v správnom čase, keď sa objekt objaví na dostrel, vypáliť.

Prvý test vo vesmíre

Počítačové simulácie navyše ukazujú, že dostať objekt pod kontrolu je celkom možné.

Už budúci mesiac by sa mala do vesmíru dostať zmenšená verzia harpúny v rámci misie RemoveDebris, ktorá má za cieľ odstrániť malý kus odpadu. Odpad sa pokúsi zachytiť najprv sieťou a potom aj harpúnou, aby sa otestovalo, ako sa navrhované nástroje správajú v beztiažovom stave.