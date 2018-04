Klik: Google chce zrýchliť internet, ale za akú cenu

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Aj tom, pred čím varuje vynálezca webu, čo kúpil Apple a kde ľudia pozerajú najradšej Netflix.

17. mar 2018 o 0:27 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Prehľad tém:

Vynálezca webu Tim Berners-Lee varuje pred veľkými globálnymi platformami ako Facebook, Google alebo Amazon. Podľa neho nenechávajú priestor pre konkurenciu a len si upevňujú pozíciu. Skončí to reguláciou, síce to štátom bude dlho trvať, ale nakoniec sa rozhýbu. Bill Gates v rozhovore pre Axios tiež varoval, že firmy svojim prístupom môžu prilákať reguláciu. (TechCrunch)

Google chce zrýchliť internet. Reportér magazínu The Verge sa vydal po stopách iniciatívy AMP, ktorú spoločnosť predstavila pred vyše rokom. Vďaka nej sa články z mobilného vyhľadávania načítavajú takmer hneď. Cieľom ľudí za projektom bolo zlepšiť webové štandardy a tvrdia, že pre urýchlenie zvolili cestu implementácie do vyhľadávania Google a teraz chcú presvedčiť internet, aby sa ich štandardy stali univerzálne akceptovanými. (The Verge)

Majiteľ Alphabetu Larry Page financuje lietajúce autonómne elektrické vozidlá. Startup Kitty Hawk na Novom Zélande testuje svoje vozidlá nazvané Cora. Môžu vzlietnuť ako helikoptéra, a potom letieť ako lietadlo rýchlosťou 150 km/h a doletom 100 km. (CNN)

Šéfku Theranos obvinili z podvodu. Elizabeth Holmes prirovnávali k Jobsovi, najmä kvôli vystupovaniu v čiernych rolákoch. Jej firmu ohodnotili až na 9 miliárd dolárov. Firma Theranos mala priniesť revolúciu v zdravotníckom priemysle – kvapka krvi pacienta mala stačiť na všetky krvné testy. Celé sa to však ukázalo ako podvod. Je to dostatočná výstraha pre investorov a startupy? (The New York Times)

Youtube použije Wikipediu na overovanie obsahu. Streamovacia služba bude pridávať ku konšpiračných videám odkazy na Wikipediu - nebude ich cenzurovať. Wikipediu však môže hocikto upravovať a editori zodpovední za obsah sa obávajú digitálneho vandalizmu zo strany košpirátorov. YouTube svoj problém vyriešil tak, že ho prehodil na niekoho iného. (The Verge)

Facebook hromadí mediálny obsah. Za posledné mesiace sociálna sieť podpísala zmluvy s Warner Music Group, Major League Baseball a s približne desiatimi vydavateľmi. Okrem licencií na piesne a vysielanie baseballu vznikne na video platforme Watch, ktorú Facebook testuje v Spojených štátoch, aj spravodajská sekcia, pre ktorú budú exkluzívny obsah vyrábať zatiaľ nemenované renomované médiá. (Axios)

Rebríček top reportérov na Facebooku ukazuje, čo ľudí najviac baví - satira, bulvár a konšpirácie. Analytická spoločnosť NewsWhip zverejnila zoznam reportérov, ktorý svojimi príspevkami vygenerovali najviac interakcií za február. Výsledok ukazuje, že záväzok sociálnej siete odstrániť clickbaity a podporiť „zmysluplné interakcie“ nebude také jednoduché. (NewsWhip)

Kde ľudia najviac pozerajú Netflix? Napriek tomu, že 70 percent ľudí sa do služby prihlási cez smartfóny a počítače, a na nich službu primárne konzumujú, do pol roka skončia pri pozeraní na TV. (Recode)

Apple kúpil startup, ktorý nazývajú Netflix pre magazíny. Texture ponúka mobilné aplikácie, v ktorých si čitateľ na mesačný poplatok môže vybrať z veľkého množstva známych magazínov (Wired, New Yorker, The Atlantic...) a čítať z nich články bez obmedzenia. (CNN)

