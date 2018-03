Klik: Prečo Spotify nevie zarobiť a čoho sa bojí Disney

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Aj tom, prečo sa chystá vojna Disney a Netflixu.

9. mar 2018 o 19:41 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Google Pay prichádza na Slovensko: Google veľmi chce, aby ľudia platili mobilom. V podcaste Klik sme sa rozprávali o tom, ako systém funguje a prečo veľké technologické firmy potrebujú banky a platobné karty. (SME.sk)

Kvantová nadradenosť: Kvantové počítače začínajú byť dosť silné na to, aby prekonali tradičné tranzistorové stroje. Google ukázal kvantový počítač, ktorý by mohol prekonať bežné počítače - teda dosiahnuť takzvanú kvantovú nadradenosť. Diskutujeme o tom, čo by to znamenalo pre internetové technológie, ako napríklad Bitcoin - nič dobré. (MIT Technology Review)

Netflix zbrojí na vojnu s Disney: Netflix vylepšuje rodičovské zámky. Zdanlivo jednoduchá zmena je ale predskokanom súboja medzi Netflixom a Disney. Debatujeme o tom, prečo sa vlastne do vojny púšťajú a kto všetko sa ešte zapojí. (The Verge)

Ako ľudia používajú sociálne siete: Dáta Pew Research ukazujú, že sa zastavil rast používateľov Facebooku v Amerike. Je to pre sociálnu sieť naozaj problém? (Pew Research)

Spotify ide na burzu: Streamovacia služba Spotify ide na burzu a ukázala svoje ekonomické ukazovatele. Z nich sa dá odčítať, že bude mať problém zarobiť aj keď naberie veľa ďalších používateľov. Debatujeme o tom, čo musí Spotify spraviť aby začalo zarábať. (Stratechery, Mondaynote)

Google ukázal vývojársku verziu nového Android P: Medzi novinakmi budú okrem ďalších nové notifikácie, podpora pre rozdelený notifikačný panel (podľa iPhone X), podpora HEIF formátu, rýchlejšie aplikácie a mnohé ďalšie. (The Verge)

BlackBerry žaluje Facebook: Firma BlackBerry vlastní viac než 40-tisíc patentov. Teraz tvrdí, že niektoré z technológii a patentov, ktoré vlastní používajú iní, napríklad Facebook vo svojej službe Messenger. Tržby z patentov aktuálne tvoria viac ako 20 percent tržieb spoločnosti. (Bloomberg)

