Klik: Ako sa módnym značkám rozpadá pod rukami obchodný model

Komentovaný prehľad technologických správ týždňa. Aj tom, prečo sa Apple sa tlačí do baní na kobalt a koľko by stála úplne obnoviteľná energia.

23. feb 2018 o 21:30 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Vypočujte si podcast Klik

Prehľad diskutovaných správ

Ako technológie menia maloobchod: Čínsky vyhľadávač Baidu tvrdí, že jeho umelá inteligencia dokáže presne predpovedať, aké výrobky si ľudia kúpia. (Todayonline) Medzičasom sa v USA zmenil trh s oblečením. Ľudia aj vďaka online nakupovaniu a lacným značkám utrácajú na oblečenie menej ako na technológie. (Bloomberg). Amazon sa tlačí do veľkých nemocníc, ktorým chce predávať nemocničné vybavenie. (WSJ)

Úplne obnoviteľná energia by bola lacnejšia ako fosílna: Štúdia fínskej Lappeenranta University spočítala, že v roku 2050 by bolo možné vyrábať všetku energiu z obnoviteľných zdrojov a bola by lacnejšia ako dnes. (Cleantechnica, štúdia). Slovensko by napríklad ušetrilo zrušením ťažby a výroby energie z uhlia (Euractiv).

Internetové firmy začali vo veľkom lobovať: Veľké technologické firmy za posledných päť rokov prudko navýšili objem peňazí, ktoré utrácajú na lobbing. Najviac v uplynulom roku míňali Google, Amazon a Facebook. (Bloomberg)

Apple sa tlačí do kobaltových baní: Výrobca iPhonu sa pokúša zabezpečiť si zásoby kobaltu priamo v baniach. Kobalt je v malých množstvách kľúčový pre výrobu batérií pre telefóny aj elektrické autá. Apple sa bojí, že automobilky začnú skupovať kobalt a nebude mať dosť na zabezpečenie výroby telefónov. Cena komodity za posledných 18 mesiacov strojnásobila. (Bloomberg)

Umelá inteligencia od Googlu sa zo snímku oka naučila určiť rôzne choroby: Google naučil umelú inteligenciu, aby spojila dáta zo skenov očného pozadia s rizikom vzniku srdcových chorôb. (Verge, Nature)

