Klik: Facebook môže vypnúť test Prieskumníka na Slovensku najbližšie týždne

16. feb 2018 o 21:35 Dávid Tvrdoň, Ondrej Podstupka

Predplatiteľská ekonomika: Bezmála polovica ľudí, ktorí si v USA kupujú veci online, má predplatenú nejakú formu streamovacej služby na video či hudbu. Pätnásť percent zákazníkov pravidelne odoberá fyzický produkt. (Recode)

Upratovanie v Amazone: Online predajca Amazon prepúšťa stovky ľudí z centrály, chce sa viac sústrediť na vývoj asistenčných zariadení. Celkovo ale ide o pomerne malú korekciu. Firma v centrále zamestnáva 4-tisíc ľudí a celosvetovo má pol milióna pracovníkov. (Recode)

Google preberá formát Snapchatu: Google začlenil do svojho vyhľadávania formát pre správy, ktoré sa podobajú na populárny formát aplikácie Snapchat. Nový formát správ využíva najmä obrázky a kratší text. Bude dostupný pre všetky médiá. (Verge)

Apple stále kraľuje trhu s telefónmi: Apple podľa analýzy Strategy Analytics získalo 51 percent zo všetkých tržieb na trhu so smartfónmi. Google Pixel predal bezmála 4 milióny zariadení Pixel. Trh so smartfónmi sa v roku 2017 po prvý krát zmenšil, ale len o 0.1 percenta. (Strategy Analytics, Verge, IDC via Techradar)

Kto zobral najviac príjmov z predaja smartfónov vo štvrtom kvartáli roku 2017 (Strategy Analytics)

Spoločnosť tržby v mld. USD podiel Apple 61.4 51% Samsung 18.9 15.7% Huawei 8.4 7% Ostatní 31.5 26.2% Spolu 120.2 100%

Apple hodinky sa predávajú dobre: Firma Apple predala viac ako 8 miliónov kusov hodiniek. Viac ako všetky švajčiarske firmy spolu. (BI)

Google a Facebook vyhrali boj o reklamu: Objem peňazí na reklamu online po prvý krát prekonal objem utratený v televíziách. Väčšinu z týchto peňazí zhltne Google a Facebook. (Recode)

Facebook naznačil, že Prieskumník skončí: Šéf Facebooku pre zobrazovanie noviniek tento týždeň povedal, že v priebehu pár týždňov ukončia test prieskumníka na Slovensku, ktorý rozdelil obsah na Facebooku do dvoch rozdielnych záložiek. Nepovedal jasne, či funkciu na Slovensku vypnú. Špekulujeme, že asi skôr áno. (Recode)

Uber platí ženám menej, ale diskriminácia to nie je: Prepravná spoločnosť Uber vydala štúdia, v ktorej skúmali rozdiely v platoch mužov a žien, ktorí pre firmu pracujú ako šoféri. Ukázalo sa, že ženy v priemere zarobia za hodinu práce o 7% menej. Zároveň však v dátach nedokázali nájsť priamu platovú diskrimináciu.

Systému Uberu prácu prideľuje automaticky bez ohľadu na pohlavie a zákazníci nerušia objednávky, keď zistia, že ich bude viezť žena.

Dáta ukázali, že rozdiel v platoch má tri zdroje:

Ženy jazdia v iný čas a v menej lukratívnych lokalitách

Ženy majú menej skúseností. Naberajú ich rovnakým tempom ako muži, ale v priemere pracujú pre Uber kratšie a skúsenosti preto nestihnú nazbierať.

Ženy jazdia pomalšie (o jednotky percent pomalšie, ale efekt sa zbiera)

Podobné dáta nám pomáhajú pochopiť, ako a prečo vznikajú rozdiely v platoch medzi mužmi a ženami. (Frekonomics, odkaz na štúdiu)

