SpaceX otestuje svoj vesmírny internet. V čom je odlišný?

Dva satelity sa dostanú do vesmíru v sobotu.

13. feb 2018 o 13:13 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Prvýkrát o nich Elon Musk hovoril v roku 2015. V sobotu 17. februára chce SpaceX svoje satelity satelity, ktoré majú poskytovať internetové pripojenie na zemi po prvýkrát otestovať.

Dva prototypy satelitov sa dostanú na obežnú dráhu Zeme ako náklad rakety Falcon 9.

Jej primárnym nákladom bude španielsky radarový satelit Paz.

Sieť SpaceX sa zatiaľ neoficiálne nazýva Starlink. Satelitný internet nie je žiadna novinka, no SpaceX ho chce robiť odlišne.

Vesmírny internet SpaceX

Najväčším rozdielom medzi SpaceX a inými firmami, ktoré plánujú a prevádzkujú satelitný internet, je práve umiestnenie satelitov.

V súčasnosti všetky internetové satelity končia na takzvanej geostacionárnej obežnej dráhe.

Tá sa nachádza 36-tisíc kilometrov nad povrchom Zeme. SpaceX chce mať svoje satelity omnoho nižšie - približne 1200 kilometrov nad povrchom.

Bližšie satelity znamenajú, že rýchlosti pripojenia k internetu budú omnoho vyššie a zväčší sa tiež šírka pásma. Problém je, že SpaceX ich bude potrebovať omnoho viac.

Tisícky satelitov

Podľa plánu z roku 2015 chce firma dostať do vesmíru dokopy viac ako štyritisíc satelitov.

V súčasnosti je na obežnej dráhe Zeme spolu 1459 funkčných satelitov. SpaceX chce navyše k internetovým satelitom pridať tisícky ďalších satelitov, ktoré by poskytoval tretím stranám.

Pre SpaceX nemusí byť po nedávnom úspechu s raketou Falcon Heavy problém dostať takýto počet satelitov nad Zem. Výrazne mu k tomu pomôže aj to, že dokáže svoje rakety recyklovať.

"Vytvorenie celej verzie systému by malo stáť desať až pätnásť miliárd dolárov, možno viac. A potom užívateľské terminály by stáli aspoň sto až tristo dolárov podľa typu terminálu. Malo by nám to poskytnúť značné množstvo príjmov a pomôcť financovať mesto na Marse," povedal Elon Musk v roku 2015. keď projekt prvýkrát predstavil.

"Takže z dlhodobého hľadiska a z pohľadu vecí potrebných na vytvorenie mesta na Marse je jedna vec istá: veľa peňazí. Takže potrebujeme veci, ktoré prinesú veľa peňazí."

Kde bude internet od SpaceX

Prvé dva testovacie satelity sa nazývajú Microsat 2a a Microsat 2b.

Pripojenie budú testovať s pozemnými stanicami vo Washingtone, Kalifornii a Texase a s mobilnými prijímačmi rozmiestnenými po celej krajine.

Ak sa testy podaria, ďalšie satelity by sa mali dostať na obežnú dráhu do roku 2020, kedy by mohla sieť fungovať v limitovanej verzii najskôr v Spojených štátoch amerických.

Neskôr by mal Starlink poskytovať pripojenie po celom svete.