Najsilnejšia raketa Falcon Heavy úspešne vyletela do vesmíru

SpaceX teraz vlastní najvýkonnejšiu vesmírnu raketu na svete.

6. feb 2018 o 17:42 (aktualizované 7. feb 2018 o 6:52) SITA, Renáta Zelná

video //www.youtube.com/embed/wbSwFU6tY1c

CAPE CANAVERAL, BRATISLAVA. Obrovská raketa Falcon Heavy po niekoľkých odkladoch úspešne odštartovala. Výnimočný let začal v utorok o 21:45.

Štatistika SpaceX Prvý let Falcon Heavy.

54. štart rakety typu Falcon.

Tretí let SpaceX v roku 2018.

Pri lete sa použijú dve zrecyklované rakety Falcon 9.

Po odpojení prídavných boostrov Falcon 9 sa s nimi firme SpaceX podarilo naraz úspešne pristáť na betónových pristávacích plošinách.

Rakety už boli recyklované, prvý let absolvovali v roku 2016.

Raketa Falcon Heavy štartovala z odpaľovacej rampy 39A v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride.

Živý prenos SpaceX skončil krátko pred desiatou hodinou večer, môžete si ho pozrieť v zázname na začiatku článku.

Víťazstvo

Štartovacie okno bolo otvorené podľa plánu iba do 22:00, dovtedy musela raketa odletieť.

Raketa aj odpaľovacia rampa boli v poriadku. Let sa musel podľa webu Spaceflight now niekoľkokrát posunúť kvôli silnému vetru vo vrchnej vrstve atmosféry Zeme. Pôvodne bolo štartovacie okno pre let otvorené od 19:30.

Prečítajte si tiež: Obrovská raketa Falcon Heavy má za sebou úspešný test 27 motorov

Čo sa týka samotného letu, existovalo veľa obáv, že skončí výbuchom. V skoršom príspevku na twitteri to naznačil aj sám Elon Musk, zakladateľ spoločnosti Spacex a Tesla.

Prvý stupeň Falcon Heavy je zložený z upravenej rakety Falcon 9 a z ďalších dvoch Falcon 9 rakiet, ktoré slúžia ako prídavné boostre. Spolu majú 27 motorov. Na konci januára všetky motory prešli statickým testom.

"Bolo by neskutočné sklamanie, ak by raketa vybuchla," povedal podľa webu Space.com Elon Musk počas telefonickej konferencie pred letom.

"Ak sa niečo pokazí, dúfajme, že až v neskoršej časti misie, aby sme sa zatiaľ stihli veľa naučiť... Budem pokladať za víťazstvo ak (Falcon Heavy) opustí rampu a neroztrhá ju na cimpr-campr."

Elon Musk uverejnil krátko po úspešnom štarte prvé zábery na svojom instagrame. Ukazovali jeho Teslu Roadster a tazkvaného vesmírneho muža-atrapu (Spaceman), ktorý ju "šoféroval".

Všetky tri prvé stupne rakety sa po štarte vrátili na Zem. Prvé dva, ktoré spoločnosť už v minulosti použila, pristáli na určené plochy na Myse Canaveral.

"Bolo to epické. Bola to pravdepodobne najvzrušujúcejšia vec, ktorú som kedy videl," uviedol Musk po ich pristátí.

Tretí z prvých stupňov rakety mal pristáť na lodi vzdialenej niekoľko sto kilometrov ďalej na mori. Nemal však dostatočnú hnaciu silu na spomalenie zostupu, loď minul a zničil sa pri dopade do vody pri rýchlosti zhruba 500 kilometrov za hodinu.

Červená Tesla

Falcon Heavy sa po úspešnom štarte stal najvýkonnejšou raketou na svete.

Prečítajte si tiež: Musk ukázal, ako chce na Mars dostať milión ľudí

Falcon Heavy je dvakrát silnejší ako raketa Delta IV Heavy a zároveň aj lacnejší. Delta IV Heavy dokáže vyniesť na nízku obežnú dráhu Zeme náklad s hmotnosťou 28790 kilogramov, Falcon Heavy 63800 kilogramov.

Raketa od SpaceX mala tentoraz zvláštny náklad. Elon Musk do nej umiestnil svoj osobný automobil červenú Teslu Roadster. Cieľom prvého letu Falcon Heavy bola eliptická obežná dráha okolo Slnka medzi Zemou a Marsom.