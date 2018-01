Obrovská raketa Falcon Heavy má za sebou úspešný test 27 motorov

Prvý štart by podľa Elona Muska mohol byť zrejme do týždňa.

25. jan 2018 o 11:57 Matúš Beňo

BRATISLAVA. V stredu sa spoločnosti SpaceX úspešne podarilo naraz spustiť všetkých 27 motorov ťažkej nosnej rakety Falcon Heavy. Raketa tak zvládla veľmi dôležitý test pred pripravovaným prvým štartom.

Šéf spoločnosti Elon Musk na Twitteri napísal, že spustenie motorov, ktoré podľa prítomných ľudí trvalo desať sekúnd, šlo dobre.

"Statický test Falcon Heavy dnes ráno prebehol dobre. Vypustila poriadny oblak pary. Štart by mohol byť do týždňa plus mínus," napísal Musk.

Skúška motorov sa konala na historickom Štartovacom komplexe 39 v Kennedyho vesmírnom stredisku na Floride, ktorý vybudovali pre program Apollo.

Raketa stála na odpaľovacej rampe od konca decembra uplynulého roku, pričom test sa mal konať v polovici januára. Pozdržali ho však aj kvôli takzvanému shutdownu, v rámci ktorého sa zmrazila činnosť vládnych inštitúcii v Spojených štátoch, vrátane Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).

Pôvodný termín prvého štartu Falcon Heavy mal byť koncom januára, pričom let sa plánoval už roky.

Falcon Heavy je najvýkonnejšia raketa od čias Saturnu V, ktorý lietal pred viac ako 40 rokmi, pričom je sčasti recyklovateľná.

Na obežnú dráhu dokáže vyniesť približne 57 ton nákladu. V rakete sa nachádza aj červený Tesla Roadster Elona Muska, ktorý majú vypustiť na obežnú dráhu okolo Slnka, medzi Zemou a Marsom.