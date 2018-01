Na simulovanú misiu na Mars pôjde Slovenka aj slovenský rover

Misia preverí psychickú odolnosť astronautov.

30. jan 2018 o 15:29 TASR

BRATISLAVA. Michaela Musilová, slovenská marsonautka, mieri na ďalšiu simulovanú misiu na Mars.

Tentoraz bude na Havaji na sopke Mauna Loa súčasťou experimentu, ktorý má preveriť psychickú odolnosť posádky.

Štúdia je vedená Národným úradom pre letetctvo a vesmír (NASA).

Slovenský rover

Misia sa začne 15. februára a potrvá osem mesiacov. Musilová, okrem iného aj predsedníčka Slovenskej organizácie pre vesmírne aktivity (SOSA), si tam berie posilu - robot rover vyvinutý na Slovensku. Bude jej pomáhať s geologickým výskumom. Do misie sa Musilová pokúsi zapojiť aj slovenských študentov.

"Rover pôjde do terénu robiť geologický výskum. Plánujem tam zbierať vzorky. V tom mi bude pomáhať rover, budú to ťažké geologické vzorky," povedala na tlačovej konferencii v Bratislave.

Rover sa bude dať ovládať cez kufrík. "Vyvíjame ho tak, aby sa dokázal pohybovať v ťažkom teréne," priblížil konateľ firmy RoboTech Vision Peter Pásztó. Robot bude podľa neho snímať sklon, teda na akom kopci išiel, bude tiež vedieť určiť GPS polohu, snímať vzdialenosť prekážok pred ním aj obraz. "Všetky dáta budú ukladané tak, že v nejakých intervaloch sa uloží obraz a k nemu prislúchajúce dáta budú označené," doplnil Pásztó.

Okrem geologických experimentov bude robiť Musilová aj tie biologické. V skleníkoch bude pestovať rastliny.

"Opäť budem niečo pestovať, čerstvú stravu pre astronautov," uviedla Musilová.

Psychická odolnosť

Musilová sa už v minulosti simulovanej misie zúčastnila. Vtedy bola kapitánkou posádky.

Tentoraz má misia preveriť psychickú odolnosť posádky, ktorá bude v malom domčeku odrezaná od sveta.

"Budeme tam existovať ako astronauti na vesmírnej stanici," poznamenala.

Posádka bude mať obmedzené zásoby jedla aj vody, sprchovať sa bude môcť iba osem minút raz za týždeň.

"Chcú nás potlačiť na hranicu našej komfortnej zóny. Chcú tak predísť tomu, aby sa v posádke potom ľudia pohádali," vysvetlila.

Piati členovia posádky z Austrálie, Británie, Kórey a Slovenska prešli prísnym výberom. Vybrali ich z tisícok ľudí z celého sveta. Hľadali ľudí, ktorí spĺňajú astronautské kritériá, uchádzači prechádzali psychologickými aj stresovými testami.

Absolvovali aj pohovory. Pôvodne ich malo byť šesť, ale jeden člen napokon vypadol. V posádke nie je zástupca USA, hoci je misia vedená NASA.

Čo najviac slovenských projektov

Musilová by chcela na misiu dostať čo najviac slovenských experimentov a zapojiť tak aj našich študentov. Ak by niekto vymyslel experiment, mohli by jej ho priniesť v rámci zásobovacích misií.

"Mojím cieľom bolo vziať čo najviac slovenských projektov, vedeckých, technických a zameraných na popularizáciu a vzdelávanie," uviedla Musilová.

Plán je napríklad prinášať prednášky zo simulovanej misie.

"Mohlo by ich byť niekoľko, povedzme každý mesiac jedna. Prednášané by boli našim študentom a tým by mali silný kontakt s kozmickým inžinierstvom a so samotnou misiou," povedal dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Miloš Oravec.

"Popularizačnými vzdelávacími aktivitami chceme prilákať ďalších mladých ľudí k nám a snáď sa z toho vybuduje niečo väčšie a bude viac vesmírnych aktivít na Slovensku," doplnila Musilová.