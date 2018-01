Krava si vybrala slobodu. Už mesiace žije so stádom divých zubrov

Pre zubry môže byť mladá krava nebezpečná.

26. jan 2018 o 15:51 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Mladá poľská krava sa na prelome októbra a novembra 2017 rozhodla utiecť z domestikovaného prostredia farmy.

Pridala sa k stádu päťdesiatich divých zubrov, ktoré žijú pri Bielovežskom pralese.

Ide o prvý prípad v tomto regióne, kedy sa krava pridala k divým zubrom. Podľa biológov pre ich populáciu nemusí byť toto spolužitie bezpečné.

Krave sa darí

Kravu si prvýkrát všimol v novembri 2017 ornitológ, Adam Zbyryt, ktorý touto oblasťou často prechádza. V stáde gaštanovohnedých zubrov si všimol svetlohnedú kravu. Krava patrí do plemena, ktoré je najčastejšie chované na mäso.

Pred pár dňami ju v stáde neďaleko dediny Wasilkowo opäť uvidel biológ Rafał Kowalczyk. Zubry lesné žijú iba v Európe - 1300 ich žije v Poľsku. Dokopy ich je v Európe približne 3400 - väčšina v zajatí.

"Je to mladá krava, nie veľmi skoordinovaná so skupinou. Zubry sa správajú ako jeden organizmus a ona z neho vyčnieva," poznamenáva biológ pre poľský web TVN24.

Krava sa v stáde cíti veľmi dobre, zubry prijali jej prítomnosť. Žitie v stáde je pre ňu výhodné, pretože ju chráni pred možným útokom vlkov.

V stáde zubrov sa jej darí aj preto, že ako druhy majú veľa podobností. Tie by ale mohli viesť k ďalším problémom. Krava by sa so zubrami mohla spáriť.

Spárenie kravy a zubra

Ak by sa krava rozmnožovala so zubrím samcom, mohla by hybridným potomkom "znečistiť" populáciu bizónov v Bielovežskom pralese. Problém by mohol nastať aj na konci ťarchavosti - zubrie mláďa je väčšie ako kravské a krava by mohla pri pôrode umrieť.

Krava je stále veľmi mladá a ešte sa nemôže páriť, upokojuje biológ Kowalczyk. Miestni ochranári by podľa neho mali začať premýšľať, ako stádo ochrániť pred hybridizáciou.

"Samčie hybridy z prvej generácie bývajú neplodné, to však nie je prípad samíc. O pár mesiacov na jar začne krava dospievať. Zrejme ju treba odchytiť," hovorí Kowalczyk.