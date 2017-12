Koniec zubroňov v Poľsku - samce boli neplodné

Rýchlo priberali, vydržali vonku v mraze aj v horúcom lete, ich mäso bolo chutné a navyše s nízkym obsahom cholesterolu, ale žiaľ samce boli neplodné.

30. mar 2009 o 19:07 ČTK

BIALOWIEŽA.

Preto skončili poľskí odborníci a poľnohospodári s krížením zubrov a dobytka. jeden pár ešte chovajú vo východopoľskom Bialowiežskom národnom parku, ktorý sa preslávil záchranov zubrov, ktorým hrozilo vyhynutie. Je však nádej, že sa výnimočná pochúťka do jedálnička luxusných reštaurácií vráti.

Prvé pokusy s krížením zubrov urobili Poliaci v polovici 19. storočia. "V roku 1847 Leopold Walicki začal s krížením a získal týmto spôsobom 15 kusov," povedal nadlesný parku v Bialowieži Jerzy Dackiewicz.

Samec zubroňa.

FOTO - ČTK

Samica.

FOTO - ČTK

Na začiatku 20. storočia s pokusmi pokračovali ruskí odborníci na Kryme a po druhej svetovej vojne sa prieskumy v tejto oblasti vrátili späť do Poľska.

Štyri kusy vychovali v Plocku a v roku 1958 sa kríženie presťahovalo do Bialowiežského národného parku. "Do roku 1976 sa narodilo 71 krížencov," doplnil Dackiewicz.

Meno dali krížencom čitatelia časopisu Przekrój. V roku 1969 vyhral zubroň v súťaži o najlepší názov nového zvieraťa. "Nadšenie bolo v Poľsku veľké, zubroni rýchlo priberali. Teľa zubra váži po narodení 25 kilogramov a zubroňa od 50 do 60 kilogramov, po troch mesiacoch už vážia 200 apo roku 600 kilogramov," povedal nadlesný.

Dospelí samci môžu vážiť aj viac než tonu. "Najväčší u nás mal 1300 kilogramov," pochválil sa Daskiewicz.

Okrem toho je zubroň veľmi odolný voči počasiu, dá sa chovať celý rok vonku, nepotrebuje stajňu a je nenáročný na stravu. Z kríženca narodený samec je však neplodný, krava síce áno, ale opakované kríženie vedie k tomu, že neskôr v génoch preváži buď zubor alebo krava.

"Chov sa nevyplácal, v každom by musel byť zubrí samec, a to nejde s ohľadom na to, že zubry môžu byť pre ľudí nebezpečné," vysvetlil nadlesný. Podotkol však, že na jednom hospodárstve vo Veľkopoľskom vojvodstve sa k chovu krížencov zasa vracajú.

"Mäso je vynikajúce, pochúťka podobná teľaciamu, vysoko kalorické s nízkym obsahom cholesterolu, dá sa spracovať každá časť," priblížil Dackiewicz lahôdku.

"Chodili si preň najmä Nemci a Taliani, predalo sa všetko," dodal.

Ak sa zubronie mäso vráti na stôl, bude to asi veľmi drahá poľská špecialita. Hospodárstvo, ktoré sa ku kríženiu vracia, zatiaľ zrejme ráta, či sa mu chov zubroňov vyplatí.