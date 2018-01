Ako dlho trávite žuvačku a akú farbu má Slnko? Sedem populárnych mýtov

BRATISLAVA. Akou farbou by ste namaľovali Slnko? V Japonsku by ľudia pri tejto otázke okamžite volili červenú farbu. V Európe pri odpovedi budete voliť žltý odtieň.

Slnko samozrejme nie je červené. No v skutočnosti žlté nie je.Ak by bolo, všetko čo vidíte by vyzeralo trochu inak - žlto či zeleno.

Podobne chybné predstavy majú ľudia o mnohých témach - od vákua, cez hmyz až po zdravie vlasov. Toto je sedem známych mýtov, ktoré veda vyvracia.

1. Vo vákuu sa neuvaríte a nevybuchnete

Existuje mýtus (ktorý podporujú aj mnohé filmy), že vo vákuu explodujete, uvarí sa vám krv, zmrznete alebo okamžite stratíte vedomie. Nič z toho nie je pravda. Veľmi krátky pobyt vo vesmírnom vákuu by ste dokonca mohli aj prežiť.

Existuje záznam z roku 1965 o človeku pod dohľadom Národného úradu pre letectvo a vesmír, ktorý vydržal vo vákuovej komore pri vedomí štrnásť sekúnd. Tlak v komore vtedy dosiahol takmer hodnoty blízke vákuu.

Po tom, čo pracovníci začali do komory okamžite vracať tlak, sa dobrovoľník v poriadku prebral. Jeho posledná vedomá spomienka? Na jazyku sa mu začali variť sliny.

Bod varu tekutín ovplyvňuje atmosférický tlak vzduchu. Doma v kuchyni sa voda začne variť pri sto stupňoch Celzia. No ak by ste vodu varili približne osemnásť kilometrov nad povrchom Zeme, začala by vrieť už pri 36,6 stupňoch Celzia.

V tejto výške sa začína takzvaná Armstrongova hranica. Tlak nad ňou je taký nízky, že ak by ste sa tu ocitli bez ochranného obleku, začali by sa vám variť všetky vystavené telesné tekutiny - sliny, slzy, či tekutiny, ktoré zvlhčujú pľúca.

Kým by sa vám vo vákuu varili sliny, boli by ste zrejme stále pri vedomí. Stratili by ste ho, až keď by vám došiel kyslík. Teda asi po pätnástich sekundách od vystavenia vákuu. Popritom by vám ešte napuchla koža a okolité tkanivá, no nevybuchli by ste.

Po jednej až dvoch minútach vo vákuu by ste umreli. Skutočnú hranicu smrti z vystavenia vákuu však nikto nepozná.

Ak by ste sa ocitli vo vákuu na mieste, kde by na vás žiarilo Slnko, počas prvých desiatich sekúnd by ste zažili najhoršie spálenie kože. Bez atmosféry a ochranného obleku by vás pred škodlivými lúčmi už nemalo čo chrániť.

2. Počas spánku nejete pavúky

Počas jedného roka zjete v noci približne osem pavúkov. Pri priemernej dĺžke života 71 rokov by ste za celý život zjedli viac ako 560 pavúkov.