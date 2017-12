Hrajte mŕtveho a vysajte jed? Mýty, ktoré vám v divočine v skutočnosti nepomôžu

Viete čo robiť v prípade, ak vás napadne medveď či žralok? Odpovede nenájdete v televízii.

16. sep 2016 o 20:23 Renáta Zelná

BRATISLAVA. Stroskotanie na opustenom ostrove, kde musí človek piť vlastný moč a vypreparovať zviera, aby mal kde spať, môže byť lákavým námetom pre televíznu šou.

V skutočnej divočine by vám však mnohé rady z televízie nepomohli. Niektoré sú dokonca nebezpečné. Toto sú najväčšie z nich:

Mýtus: Vždy hrajte mŕtveho pri útoku medveďa

Ak vidíte v lese medveďa, aj keď len v diaľke, najlepšie je ak sa od neho vzdialite čo najviac. Medvede na ľudí neútočia bežne – zväčša len matky, ktoré sa snažia chrániť svoje mláďaťa alebo medvede, ktoré sa cítia ohrozené.

Reakcia na prípadný útok sa líši od toho, s akým medveďom sa stretnete, radí Správa národných parkov Spojených štátov amerických.

Ak vás napadne medveď hnedý alebo medveď grizly, naozaj je najlepšie ak padnete brucho k zemi a hráte sa na mŕtveho. Ak útočiť neprestane, začnite útočiť aj vy – použite hocičo, čo nájdete v okolí.

Ak by ste stretli medveďa čierneho, ktorý žije v lesoch Severnej Ameriky, hra na mŕtveho by vás nezachránila. Mali by ste sa pokúsiť utiecť na bezpečné miesto. Ak neviete utiecť, tiež útočte naspäť všetkými dostupnými zbraňami – zamerať by ste sa mali najmä na tvár a tlamu.

Mýtus: Útočiaceho žraloka udrite päsťou do nosa

Šanca, že by vás napadol žralok je celkom mizivá. Ak sa tak predsa len stane, určite vás nezachráni úder päsťou do jeho nosa.

Pod vodou by ste nevyvinuli dostatočnú silu a pohybujúceho žraloka by ste zrejme minuli.

Namiesto toho by ste sa mali zamerať na žraločie oči a snažiť sa ich zasiahnuť prstami.

Mýtus: Hadí jed môžete vysať ústami

Takýto postup môžeme poznať najmä z filmov, v skutočnosti však nefunguje. Ak niekoho raz poštípe had, jed sa mu okamžite dostane do krvného obehu.

Satím rany by do nej mohli dostať ďalšie baktérie. Nehovoriac o tom, že druhému človeku by sa jed dostal do úst či pažeráka.

Ak niekoho poštípe had, mali by ste sa snažiť spomaliť jeho srdcový tep a uštipnutú končatinu držať pod úrovňou srdca. Spomalíte tým prúdenie jedu do celého tela. Zraneného treba okamžite previezť do nemocnice.

Mýtus: Mach rastie vždy na severnej strane stromu

Napriek tomu, čo vás učili v škole alebo na stretnutiach skautského oddielu – mach môže rásť na akejkoľvek strane stromu či skaly. K rastu nepotrebuje severnú stranu ale vlhké a chladné miesto.

Na otvorených miestach ho skutočne nájdeme najmä na severných stranách stromov, ktoré sú chránené pred priamym slnečným žiarením. Uprostred lesa by vám však tento mýtus pri navigácii nepomohol.

Hlavný zdroj: Business Insider