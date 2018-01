Záhadné rádiové záblesky pochádzajú z extrémnych podmienok vesmíru

Záblesky trvajú len niekoľko milisekúnd, pochádzajú z veľmi vzdialeného vesmíru.

12. jan 2018 o 15:21 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Sú jednou z najväčších záhad astronómie, ich pôvod je stále tajomstvom. Rýchle rádiové záblesky (fast radio bursts - FRB) sú neuveriteľne silné, ale aj veľmi krátke. Je preto ťažké ich skúmať. Navyše, absolútna väčšina zábleskov sa udeje iba raz, čo znemožňuje určiť, odkiaľ pochádzajú.

Hypotézy hovoria, že by mohli pochádzať z čiernych dier, vybuchujúcich hviezd či dokonca aj od mimozemských civilizácií.

Najnovšie pozorovania však ukazujú, že záhadné záblesky by mohli pochádzať z extrémnych podmienok - napríklad keď sa pozostatok hviezdy dostane do okolia jedného z najsilnejších magnetických polí vo vesmíre, čiernej diery. Naznačuje to výskum jediného nám známeho záblesku, ktorý sa opakuje.

Štúdiu publikovali v prestížnom magazíne Nature, výskum predstavili aj na 231. stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti.

Nová vlastnosť vĺn

Záblesk s názvom FRB 121102 je doteraz jediným známym, ktorý sa opakuje a ktorý sme zachytili viackrát. Astronómovia nielenže našli v archívnych údajoch ďalšie stopy po tomto záblesku, záblesky sa neskôr opäť podarilo niekoľkokrát zachytiť.

To umožnilo zistiť, že zrejme pochádza z trpasličej galaxie vzdialenej viac ako tri miliardy svetelných rokov od Zeme.

Novou informáciou sa celá záhada, paradoxne, ešte zväčšila. Aký silný musel byť zdroj, že sme signál zachytili aj zo vzdialenosti troch miliárd svetelných rokov?