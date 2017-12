Našli domov záhadných vesmírnych zábleskov. Prichádzajú zo vzdialenej galaxie

Pôvod zábleskov nevieme objasniť. Teórie ukazujú na čierne diery či mimozemské civilizácie.

5. jan 2017 o 12:48 Renáta Zelná

Zdroj signálu odhalili rádiové teleskopy Very Large Array v Novom Mexiku.(Zdroj: WIKIMEDIA/CC/CGP Grey)

NEW YORK, BRATISLAVA. Trvajú len niekoľko milisekúnd. Pochádzajú zo vzdialeného vesmíru, sú jasné a blikajú. Ich pôvod je však stále tajomstvom. Rýchle rádiové impulzy (Fast radio bursts – FRB) trvajú veľmi krátko, a je preto ťažké určiť ich presnú pôvod.

Časť vedcov si myslí, že by mohli pochádzať z čiernych dier. Iné teórie pripúšťajú, že by ich mohla vysielať mimozemská civilizácia. Astronómom sa teraz prvýkrát podarilo odhaliť zdroj jedného z nich.

Pochádza z miliardy svetelných rokov vzdialenej galaxie a v jeho okolí objavili aj slabšie signály, ktoré môžu pochádzať z rovnakého zdroja. Svoje výsledky uverejnili v odbornom časopise Nature a predstavili ich na 229 stretnutí Americkej astronomickej spoločnosti v Grapevine, Texas.

Zvláštny záblesk

Prvý FRB signál objavili astronómovia úplnou náhodou v roku 2007. V starých dátach z austrálskeho rádio teleskopu Parkes vtedy hľadali rotujúce neutrónové hviezdy, nazývané pulzary. Našli však úplne nový úkaz – krátky rádiový signál z roku 2001.

Odvtedy astronómovia objavili 18 podobných impulzov, ktoré prezývajú aj záblesky. Všetky zachytili rádio teleskopy s jednou anténou - aj preto bolo pre astronómov ťažké určiť ich polohu s dostatočnou presnosťou a lepšie pochopiť ich vlastnosti.

Vedci z Cornellovej univerzity preto použili observatórium Very Large Array v Novom Mexiku, ktoré pozostáva z 27 nezávislých rádioantén. Zamerali sa na záblesk s názvom FRB 121102. (Záblesky dostávajú názvy podľa dátumu ich objavenia vo formáte rok/mesiacdeň/ - RRMMDD.)

Tento záblesk sa od ostatných odlišuje tým, že sa objavil už niekoľkokrát. Len počas 83 hodín čistého pozorovania v priebehu šiestich mesiacov v roku 2016 záblesk zaznamenali až deväť krát.

Vedci teda vedeli, že určite nemôže mať pôvod v nejakom výbuchu. „Muselo to mať nejaký pohon, ktorý prežil aj do ďalšieho záblesku,“ hovorí pre web BBC hlavný autor výskumu Shami Chatterjee.

Zložený obraz oblasti okolo FRB 121102. Zelený bod v červenom krúžku na zväčšenej snímke je trpasličia galaxia, z ktorej záblesk pochádza. (zdroj: S dovolením od Gemini Observatory/AURA/NRC)

Príliš malá galaxia

Zistili, že záblesk pochádza z trpasličej galaxie, ktorá je od Zeme vzdialená viac ako tri miliardy svetelných rokov. Ďalšie merania ukázali, že galaxia má len jednu desatinu veľkosti a jednu tisícinu hmoty Mliečnej dráhy.

Keďže FRB 121102 je jediný známy opakujúci sa záblesk, je možné že jeho zdroj je úplne iný objekt ako pri ostatných zábleskoch. V jeho okolí pri meraniach vedci objavili aj slabé rádiové emisie, ktoré zrejme súvisia s pôvodným signálom.

Podľa Chatterjeeho by zdrojom signálu mohlo byť aktívne jadro galaxie, ktorá do seba pohlcuje hmotu zo svojho okolia. Do svojho okolia vytryskuje plazmu, čo môže byť zdrojom menších rádiových emisií.

„To však nie je vysvetlenie, ktoré uprednostňujeme. Myslíme si, že ide skôr o mladý magnetar – neutrónovú hviezdu s masívnym magnetickým poľom – obklopuje ho zrejme hmlovina, ktorú poháňa energia z tohto objektu. Raz za čas k nám maličký magnetar vyšle záblesk,“ hovorí Chatterjee.

Aj táto hypotéza je však problematická. Domovská galaxia objektu je veľmi malá, čo znižuje šance na to, že by obsahovala zdroj záblesku, vrátane neutrónovej hviezdy, hovorí pre magazín Nature člen tímu Shriharsh Tendulkar.

Výskumníci budú záblesky ďalej študovať. Pomôcť im k tomu v budúcnosti môže aj ešte zatiaľ nedokončený kanadský teleskop CHIME, ktorý bude zachytávať aj rýchle rádiové impulzy.

doi: 10.1038/nature2079