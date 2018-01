Predošlé najväčšie prvočíslo malo 22 miliónov číslic. Našli väčšie

Na vytlačenie čísla by sa spotrebovalo deväťtisíc strán papiera.

8. jan 2018 o 14:45 Matúš Beňo

BRATISLAVA. Je také veľké, že na jeho vytlačenie by sa spotrebovalo deväťtisíc strán papiera. Keby ste ho chceli napísať na zem, zaplnilo by cestu z Bratislavy do Zlatých Moraviec.

Matematickému nadšencovi sa koncom minulého roka podarilo objaviť doteraz najväčšie známe prvočíslo, ktoré má až 23 249 425 číslic. Predošlý rekord prekonalo o milión číslic.

Prvočíslo je prirodzené číslo väčšie ako jeden, ktoré sa dá deliť iba jednotkou alebo sebou samým, pričom výsledkom je celé číslo.

Násobiť dvojkami

Najnovšie prvočíslo sa označuje M77232917, patrí do skupiny Mersennových prvočísiel.

Vypočítavajú sa tak, že číslo dva sa násobí sebou samým a na konci sa odpočíta jeden. Napríklad prvočíslo tri sa vypočíta tak, že dva vynásobíme dvomi a odpočítame jednu.

Označenie v sebe navyše ukrýva počet dvojok - 77 232 917 -, ktorými musel 51-ročný Američan Jonathan Pace z Tennessee násobiť, aby sa k prvočíslu dopracoval.

Platí totiž, že čím sú čísla väčšie, prvočísla sa ťažšie hľadajú. Neexistuje totiž žiaden vzor, podľa ktorého by sa dali jednoducho nájsť, navyše odstupy medzi nimi sú čoraz väčšie.

Ani spôsob, akým sa hľadajú Mersennove prvočísla, nezaručuje úspechy. Je to spôsob, akým sa zužuje hľadanie. Predošlé najväčšie Mersennove prvočíslo našli v januári 2016, najnovší objav prišiel 26. decembra uplynulého roku.

"Som veľmi prekvapený, že sa našlo tak rýchlo, čakali sme, že hľadanie potrvá dlhšie," povedal pre Guardian profesor matematiky Chris Caldwell z Univerzity v Tennessee.

Jonathan Price patrí k dobrovoľníkom, ktorí sú súčasťou projektu Great Internet Mersenne Prime Search, ktorý hľadá prvočísla. Toto je vôbec prvé prvočíslo, na ktoré za štrnásť rokov hľadania narazil. Projekt využíva výpočtovú silu počítačov dobrovoľníkov po celom svete.

Po objavení čísla však prišlo na rad zdĺhavé šesťdňové overovanie čísla. Následne nezávisle od seba štyri ďalšie systémy prvočíslo niekoľko dní overovali, kým sa objav potvrdil. Pace za nájdenie dostane odmenu tritisíc dolárov.

V praxi sa nepoužije

Veľké prvočísla sa používajú v počítačových technológiách na šifrovanie.

Prvočíslo s viac ako 23 miliónmi číslic sa však tak skoro v praxi nepoužije.

"Sú vzrušujúce pre tých z nás, ktorí sa o ne zaujímame. Je to ako pýtať sa horolezcov, prečo lezú na hory," dopĺňa Caldwell.